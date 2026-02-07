La Comisión de Acción Exterior establece las prioridades de la Comunidad para este año

Reunión de la Comisión Interdepartamental de Acción Exterior y Unión Europea. - CARM

MURCIA 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El futuro presupuesto europeo, especialmente en lo que se refiere a la política de cohesión, la Política Agraria Común y el acuerdo de Mercosur constituyen algunas de las prioridades de la Comunidad en el ámbito europeo para 2026.

Así se puso de manifiesto en la reunión de la Comisión Interdepartamental de Acción Exterior y Unión Europea, celebrada la pasada semana, para abordar las principales líneas de trabajo de la Región de Murcia en materia de proyección exterior y participación en las instituciones comunitarias durante este año y coordinar el trabajo de todas las consejerías del Gobierno regional.

La sesión contó con las intervenciones de los directores generales de Acción Exterior y Cooperación, Juan José Almela, y de Unión Europea, Adrián Zittelli, así como de la directora de la Oficina de la Región de Murcia en Bruselas, Lucía Huertas, quienes expusieron la hoja de ruta regional en el nuevo ciclo institucional europeo.

Durante la reunión se analizó la Cumbre Iberoamericana que se celebrará en el mes de noviembre en España y que constituye un espacio estratégico de especial relevancia para la Región de Murcia. Almela destacó que "es importante que la Región participe activamente en los debates, dinámicas y foros internacionales en el ámbito internacional, pero en especial el iberoamericano".

En este órgano de coordinación participan los distintos centros directivos de la Administración regional y en él se evalúa la importancia de integrar el conocimiento procedente de distintos ámbitos para mejorar la toma de decisiones públicas.

De ahí la relevancia de la Comisión, que permite "alinear políticas, ordenar agendas y garantizar una sola voz de la Región en el exterior", afirmó Almela. De esta forma, se establecieron las prioridades del programa de trabajo de la Comisión Europea para 2026 que marcarán la planificación regional.

Junto con el futuro presupuesto, destacan la competitividad, innovación y apoyo a pymes; la industria de defensa; el agua, economía circular y adaptación al cambio climático; y la agenda social y educación. Adrián Zittelli avanzó la elaboración del calendario detallado de prioridades europeas para este semestre, incluyendo los programas de trabajo del Consejo de la Unión Europea y del Comité Europeo de las Regiones.

Respecto a este último, el director general de Unión Europea destacó "la relevante actividad desarrollada por la Comunidad en las instituciones comunitarias" y especialmente la participación en las comisiones de Medio Ambiente y Energía y de Recursos Naturales, cuya vicepresidencia ostenta el presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras.

SISTEMA DE INTELIGENCIA Y PROSPECTIVA REGIONAL

Por otra parte, la Comisión Interdepartamental de la Administración regional analizó asimismo la puesta en marcha de un Sistema de Inteligencia y prospectiva regional, concebido como una herramienta práctica para anticipar riesgos y mejorar la toma de decisiones públicas.

El objetivo es integrar el conocimiento de las universidades, colegios profesionales, centros tecnológicos y empresas, junto con la Administración regional, para detectar de forma temprana riesgos geopolíticos, tecnológicos, económicos o de cualquier índole con impacto en la Región de Murcia y reforzar su capacidad de respuesta ante escenarios complejos relacionados con la acción exterior.

En este contexto, Almela explicó que "la acción exterior se ha convertido en una herramienta clave de gobierno, estrechamente vinculada al desarrollo económico, la cohesión social y la protección de los intereses estratégicos de la Región".