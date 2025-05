La Comisión de Asuntos Generales pide al Gobierno central una comisaría de Policía Nacional en Torre Pacheco

CARTAGENA (MURCIA), 22 (EUROPA PRESS)

La Comisión de Asuntos Generales e Institucionales, de la Unión Europea y Derechos Humanos ha aprobado la moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular para instar al Gobierno de la Nación a que cree una comisaría de Policía Nacional en el municipio de Torre Pacheco y refuerce los recursos técnicos, materiales y humanos del cuartel de la Guardia Civil.

La moción reclama además que la futura comisaría incluya una unidad de Extranjería y Documentación, con capacidad para atender las necesidades no solo del municipio, sino del conjunto de la comarca del Mar Menor. La propuesta ha contado con el respaldo de los grupos Popular y Vox, mientras que el PSOE ha votado en contra.

La diputada del PP María Luisa Ramón, defensora de la moción, ha argumentado que Torre Pacheco "reúne todos los requisitos objetivos" para disponer de una comisaría, al tratarse del sexto municipio más poblado de la Región de Murcia, con más de 40.000 habitantes, 11 pedanías y un crecimiento demográfico sostenido. "La seguridad ciudadana no es una batalla ideológica, es un derecho básico que el Estado tiene el deber de garantizar", ha señalado, al tiempo que ha denunciado que el municipio "sigue siendo invisible para el Ministerio del Interior" pese al aumento del 16,6 % en los índices de criminalidad, según datos oficiales.

Ramón también ha subrayado que tanto el Ayuntamiento de Torre Pacheco como el Gobierno regional "sí están cumpliendo su parte", con nuevas contrataciones de Policía Local, un plan de videovigilancia con más de 200 cámaras y ayudas autonómicas. "El Gobierno de España debe dejar de poner excusas y pasar a los hechos", ha insistido.

Por su parte, el diputado socialista Fernando Moreno ha rechazado la propuesta, considerando que el PP "está instalando un discurso de inseguridad que genera el efecto contrario" y ha acusado a los populares de actuar "como Vox y con la misma irresponsabilidad". "Quien eliminó 13.000 plazas de efectivos policiales cuando gobernaba no puede ahora dar lecciones", ha señalado, en referencia a los años de Gobierno del PP. Además, ha defendido que el nuevo Reglamento de Extranjería, aprobado esta misma semana, ya ha supuesto el refuerzo de oficinas con más de 750 funcionarios y recursos tecnológicos "sin precedentes".

Desde Vox, el diputado Alberto Garre ha criticado que el PP "haya replicado una propuesta ya registrada por su grupo dos días antes", aunque finalmente ha apoyado la moción "para no dar pie a nuevas campañas contra Vox". Garre ha reconocido que "la situación de inseguridad es real y no puede ser ignorada".

REFUERZO EN EL CUARTEL DE BENIEL

La Comisión también ha aprobado una moción del Grupo Parlamentario Vox en la que se solicita al Gobierno de la Nación la mejora urgente de las condiciones de trabajo en el cuartel de la Guardia Civil de Beniel. La iniciativa, que ha contado con el respaldo del Partido Popular y el voto en contra del PSOE, también incluye la petición de realizar controles periódicos con grupos Lince para reforzar la seguridad en el municipio.

El diputado de Vox, Rubén Martínez, ha defendido la propuesta describiendo una situación de "inseguridad insostenible" en Beniel. "Un padre con sus hijos me dijo que 'mientras haya luz, no hay problema'. Esa no puede ser la normalidad", ha lamentado. Durante su intervención, Martínez ha enumerado numerosos casos recientes de robos, asaltos y delitos en la localidad, asegurando que "no se puede mirar hacia otro lado" y reclamando un cuartel abierto "24 horas, los siete días de la semana".

La moción ha incorporado una enmienda transaccional del PP para solicitar a la Delegación del Gobierno la activación de controles periódicos mediante los grupos Lince. El diputado popular Alfonso Cerón ha apoyado la propuesta al denunciar "la falta crónica de agentes, vehículos y chalecos antibalas" en la Guardia Civil, y ha acusado al Ministerio del Interior de "haber dejado perder 432 millones de euros en fondos europeos destinados a infraestructuras policiales".

Desde el PSOE, el diputado Fernando Moreno ha considerado que el repunte de delincuencia fue "puntual" y que ya se ha corregido con la intervención de la Delegación del Gobierno y la propia Guardia Civil. "No creemos que sea necesario enviar grupos específicos como propone el PP. La labor operativa debe quedar en manos de los profesionales", ha señalado. Moreno también ha acusado a Vox de "alarmismo" y al PP de "populismo e incompetencia en materia de seguridad".

ACCESO A LA JUSTICIA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Por otro lado, ha salido adelante por unanimidad una moción del Grupo Parlamentario Popular que insta al Gobierno de la Nación a poner en marcha medidas específicas para garantizar el acceso efectivo a la justicia de las personas con discapacidad, mediante la eliminación de barreras arquitectónicas, la adaptación de procedimientos judiciales y el uso de medios de comunicación accesibles.

La diputada del PP, Sonia Ruiz, ha subrayado que, aunque España reconoce desde 2008 el derecho a la igualdad jurídica para las personas con discapacidad conforme a la Convención Internacional de la ONU, "este derecho sigue sin estar plenamente garantizado en la práctica". En este sentido, ha denunciado situaciones concretas como "la falta de intérpretes de lengua de signos, la inexistencia de documentos en lectura fácil o braille, y la ausencia de formatos digitales compatibles con lectores de pantalla".

La moción ha reclamado expresamente la eliminación de barreras físicas en edificios judiciales, la formación del personal en atención inclusiva, y la incorporación de sistemas alternativos de comunicación -como la lengua de signos, subtitulados, pictogramas, lectura fácil o dispositivos aumentativos- en todas las fases del proceso judicial. "No estamos hablando de favores ni de asistencialismo", ha afirmado la diputada, "sino de garantizar una ciudadanía plena y un derecho fundamental como es el acceso a la justicia".

El Grupo Parlamentario Vox ha apoyado la iniciativa y ha propuesto una enmienda, aceptada por el PP, para reforzar el papel de intérpretes y mediadores como herramienta clave para que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos de manera efectiva y sin discriminación. Su portavoz, María José Ruiz, ha defendido que "la accesibilidad va más allá de lo físico y debe contemplar la dimensión cognitiva, sensorial y comunicativa".

El PSOE, que también ha votado a favor, ha planteado una enmienda para ampliar la moción al ámbito de la Administración regional, con el fin de mejorar también la accesibilidad a servicios como sanidad, educación o trámites administrativos. Aunque la enmienda no ha sido incorporada al texto final, su portavoz Pedro López ha manifestado su apoyo a la moción original, destacando que "la justicia solo será completa si es accesible para todos, sin excepciones".

La Comisión ha rechazado una moción del PSOE que proponía lanzar una campaña institucional para promover la convivencia y contrarrestar los discursos de odio hacia la población migrante en la Región de Murcia. La iniciativa, que solo ha contado con el apoyo socialista, ha sido rechazada por PP y Vox.

Pedro López (PSOE) ha defendido la propuesta como una herramienta para visibilizar la contribución positiva de las personas migrantes, mientras que Vox ha negado que exista un problema de convivencia y ha acusado al PSOE de "mentir". Por su parte, el PP ha criticado que tanto la moción como la enmienda de Vox responden a intereses ideológicos.

En la misma sesión, se ha nombrado al diputado Alberto Garre López (Vox) como nuevo secretario de la Comisión, y se ha aprobado la solicitud registrada por el GPP para que comparezca el consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital para informar sobre la estrategia de relevo generacional en la administración pública regional.