La Comunidad activa la Unidad de Emergencias en Patrimonio ante la caída de piezas de la cúpula de la Basílica en Yecla

La consejera Carmen Conesa, la alcaldesa de Yecla, Remedios Lajara, y el arquitecto del Obispado, Juan de Dios de la Hoz, con la cúpula de la Basílica al fondo - CARM

YECLA (MURCIA), 6 (EUROPA PRESS)

La Comunidad ha activado la Unidad de Emergencias en Patrimonio Cultural ante los desprendimientos causados este jueves por las fuertes rachas de viento en la cúpula de la Basílica de la Purísima de Yecla, según informaron fuentes del Gobierno regional en un comunicado.

La consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen Conesa, que se ha desplazado a la localidad acompañada por técnicos de la Dirección General de Patrimonio Cultural, ha explicado que esta acción "permite dar una respuesta rápida, coordinada y con criterios técnicos muy claros".

Las actuaciones se centran en la inspección técnica de la cúpula y elementos anexos para proceder al desmontaje controlado de piezas con riesgo y la posterior custodia para su reposición. También se procederá al aseguramiento de las piezas que permanezcan en su posición y, en caso de que se considere necesario, la protección impermeabilizante para evitar la entrada de agua.

Conesa ha subrayado que el propósito es "actuar con rapidez y rigor" ante la incidencia registrada en la cúpula de la Basílica y ha trasladado un mensaje de tranquilidad a la población ya que no se han registrado daños personales ni se han detectado desperfectos en el interior del templo.

"El riesgo se ha concentrado en el exterior y el Ayuntamiento ha actuado correctamente, acordonando la zona y dictando una orden de ejecución para garantizar la seguridad", ha dicho la consejera.

La Unidad de Emergencias en Patrimonio Cultural es un instrumento técnico especializado que permite intervenir de manera inmediata cuando un bien protegido puede verse afectado. La Región de Murcia es una de las pocas comunidades, junto con Castilla y León, que cuenta con una unidad específica de este tipo.

Tras los terremotos de Lorca de 2011, la Comunidad creó la Unidad de Emergencias en Patrimonio Cultural para mejorar la actuación ante posibles catástrofes naturales que, además de amenazar la seguridad de los ciudadanos, puedan afectar al patrimonio cultural.

"Estamos aquí con arquitectos, restauradores y técnicos especializados para evaluar la situación sobre el terreno, coordinar las actuaciones necesarias con el Obispado y el Ayuntamiento y definir las medidas urgentes que garanticen la seguridad de las personas y la correcta conservación de este Bien de Interés Cultural, que es un símbolo para Yecla y para toda la Región", ha dicho la titular de Cultura.

"Nuestro compromiso es claro: anticipación, responsabilidad y protección del patrimonio, siempre de la mano de los ayuntamientos y con criterios técnicos", ha agregado.