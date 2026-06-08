La Comunidad adjudica la primera fase de las obras para construir la sede de la Agencia de Transformación Digital

MURCIA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Economía, Hacienda, Portavocía, Fondos Europeos y Transformación Digital ha adjudicado la primera fase de las obras de rehabilitación, adaptación y reforma del complejo de Espinardo que albergará la sede de la Agencia de Transformación Digital de la Región (ATD).

Las actuaciones, con un presupuesto cercano a los 14 millones de euros, arrancarán este verano y permitirán transformar el complejo de Espinardo en una gran ciudad tecnológica de más de 20.000 metros cuadrados.

"Esta instalación se va a convertir en el centro neurálgico del proceso de transformación digital de la sociedad regional y supondrá un enorme valor añadido para aumentar el atractivo de la Región como un polo tecnológico de referencia", ha explicado la consejera, Marisa López Aragón, quien ha añadido que "contamos con un potente ecosistema digital que ha atraído ya a más de media docena de grandes multinacionales líderes en tecnología que van a crear más de 2.000 empleos, según han informado desde el Ejecutivo regional.

El complejo de Espinardo en el que se ubicará la sede de la ATD se encuentra en la zona norte de la ciudad de Murcia, en las inmediaciones del campus universitario y del Parque Científico y del Centro Europeo de Empresas e Innovación de Murcia (Ceeim).

El conjunto estará integrado por siete edificios que concentrarán a más de 350 trabajadores tecnológicos en espacios diseñados para favorecer e impulsar la creatividad y el trabajo colaborativo. El diseño, además, pone especial atención en la sostenibilidad a través de medidas de eficiencia energética y recuperación hídrica.

"Este proyecto no solo nos va a permitir contar con un espacio llamado a convertirse en el núcleo de la transformación digital en la Región de Murcia y un centro de referencia a nivel nacional e incluso europeo, sino que además recuperamos un conjunto arquitectónico de gran valor", ha concluido López Aragón.