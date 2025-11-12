La Comunidad conoce el centro de innovación mundial de HP y se perfila como socio estratégico de la compañía

MURCIA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La delegación regional que encabeza una misión de carácter tecnológico a Estados Unidos visitó este martes Palo Alto, en el corazón de Silicon Valley, sede a su vez de las importantes compañías tecnológicas del mundo y cuna de las 'startups' y empresas emergentes que han revolucionado el panorama tecnológico y digital en los últimos años.

El consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, Luis Alberto Marín, conoció el Centro de Innovación Mundial de la multinacional tecnológica HP, en el que se desarrollan las tecnologías más vanguardistas y experimentales que no han salido todavía al mercado, según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

Durante la visita a la sede del gigante tecnológico, el titular de Transformación Digital mantuvo sendos encuentros de trabajo al más alto nivel con el CEO Mundial de HP, Enrique Lores, así como con la presidenta de la compañía para el área de España y Península Ibérica, Inés Bermejo.

Durante estos encuentros, la delegación regional expuso los avances que está haciendo la Región de Murcia en el ámbito de la transformación digital para posicionarse como posible socio de la compañía en el sur de Europa.

"HP es ya un partner estratégico de la Región de Murcia desde hace años y queremos seguir avanzando en esa relación y afianzándola. La multinacional está desarrollando ahora mismo una política de inversiones en el sur de Europa y están buscando localizaciones para implantar nuevos centros de innovación y desarrollo, por lo que nos parece fundamental que conozcan el potente ecosistema digital que estamos desarrollando para que sepan que la Región sería, sin duda, la sede ideal", explicó Marín.

Durante el encuentro, además, la delegación regional tuvo la oportunidad de conocer las innovadoras aplicaciones de la Inteligencia Artificial en el ámbito del puesto de usuario, un área de desarrollo en el que HP es líder a nivel mundial y que está enfocada en aprovechar esta tecnología para mejorar la productividad en las administraciones y hacer que el trabajo de los empleados públicos sea más eficiente para mejorar así el servicio que reciben los ciudadanos.