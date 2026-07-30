La Comunidad destina 1,8 millones a programas de formación y empleo en Molina de Segura - AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA

MOLINA DE SEGURA (MURCIA), 30 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través del Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF), ha concedido al Ayuntamiento de Molina de Segura subvenciones por valor de más de 1,8 millones de euros para desarrollar dos programas experienciales de empleo en los que participan 64 personas desempleadas del municipio, según ha informado el Gobierno regional.

Los programas, ya en marcha, combinan durante doce meses formación y empleo remunerado en especialidades vinculadas al sector de la construcción. Los participantes realizan labores de acondicionamiento y mejora de edificios y centros públicos del municipio y de sus pedanías mientras completan su formación.

El consejero de Empresa, Empleo y Economía Social, Luis Alberto Marín, visitó este miércoles, junto al alcalde de Molina de Segura, José Ángel Alfonso, el Centro de Formación Escuelas Taller, donde se desarrollan ambas iniciativas.

Uno de los programas, iniciado el pasado mes de mayo, cuenta con 40 participantes que alternan la formación teórica con la construcción del centro social del barrio Los Vientos y trabajos de mantenimiento en edificios públicos e instalaciones deportivas. Al finalizar obtendrán certificados profesionales en especialidades como albañilería, soldadura, jardinería, fontanería y carpintería.

El segundo programa permite a otras 24 personas desempleadas formarse mientras ejecutan actuaciones de remodelación en el Parque de la Compañía, además de trabajos de mantenimiento en vías, plazas y otros espacios públicos del municipio.

Según los datos facilitados por la Comunidad, la afiliación a la Seguridad Social en Molina de Segura aumentó en 536 personas en junio respecto al mismo mes de 2025, un 1,62% más, mientras que el número de desempleados descendió en un centenar de personas, lo que representa una bajada del 2,67%.

"Cuando hablamos de paro nunca podemos darnos por satisfechos, y aunque la tendencia es que sigamos creando empleo y reduciendo el paro, tenemos que seguir trabajando para que así sea con actuaciones y programas como estos Experienciales", ha concluido Marín.