La Comunidad elimina la lista de espera del Registro de Parejas de Hecho en la Región

La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, junto con la concejal de Educación y Atención a la Ciudadanía del Ayuntamiento de Murcia, Belén López, reciben a la primera pareja solicitante este año del Registro de Parejas de Hecho - CARM

La Consejería de Política Social, Familias e Igualdad ha eliminado la lista de espera en el Registro de Parejas de Hecho de la Región, que llegó a superar un año y medio, gracias a las medidas diseñadas por la Dirección General de Familias, Infancia y Conciliación para simplificar los trámites de inscripción en este registro, permitiendo que las solicitudes se tramiten en menos de dos meses.

En total, en la Región de Murcia hay 9.256 parejas inscritas en el Registro de Parejas de Hecho. El año pasado se registraron 2.876 solicitudes, de las que cerca de un 90 por ciento ya han sido resueltas.

Medidas como el refuerzo en la plantilla dedicada a las labores de expedición, la puesta en marcha de un protocolo de coordinación con el servicio de atención al ciudadano '012' y la firma de convenios de colaboración con ayuntamientos de la Región han permitido eliminar la lista de espera para acceder a este trámite.

La consejera de Política Social, Conchita Ruiz, ha explicado este lunes que "cientos de parejas al año solicitan inscribirse en este registro que gestiona la Comunidad Autónoma, de ahí que nos marcáramos como prioridad agilizar al máximo estos trámites para que pudieran cumplir, cuanto antes, su proyecto de vida".

Ruiz ha destacado que "uno de los pasos más determinantes en la mejora de este servicio ha sido la colaboración de ayuntamientos como el de Murcia que, desde el principio, mostró su interés en participar en el procedimiento".

La consejera, junto con la concejal de Educación y Atención a la Ciudadanía del Ayuntamiento de Murcia, Belén López, ha recibido a la primera pareja que comparecía este año en el Registro de Parejas de Hecho de este municipio.

Desde que este Ayuntamiento firmó el convenio de colaboración con la Consejería, en septiembre de 2024, se han resuelto 924 expedientes.

La consejera ha agradecido la labor del Ayuntamiento de Murcia y del resto de consistorios que han firmado acuerdos de colaboración con el Gobierno regional "por su esfuerzo para agilizar este servicio, el trabajo realizado para mejorar la respuesta a las parejas que lo han solicitado y la coordinación con la Comunidad para conseguirlo".

BALANCE EN EL MUNICIPIO DE MURCIA

Por su parte, la concejal de Educación y Atención a la Ciudadanía, Belén López, ha hecho balance del servicio del Registro Municipal de Parejas de Hecho que asumió el pasado mes de abril uno de los trámites de esta gestión administrativa, colaborando así con la Comunidad Autónoma como administración competente.

Gracias al convenio de colaboración con la Consejería Política Social, Familias e Igualdad, en agosto ya se había reducido a la mitad la lista de hasta dos años de espera, y en diciembre ya se ha eliminado totalmente.

La edil del ramo ha recordado que, con el objetivo de prestar un servicio de atención al ciudadano de máxima calidad, la Concejalía de Educación y Atención a la Ciudadanía inició la prestación de este servicio con el objetivo de agilizar el proceso y reducir tiempos de espera.

Así, en tan solo ocho meses se realizaron 406 comparecencias para la formalización de inscripciones de nuevas Parejas de Hecho, consiguiendo eliminar la lista de solicitantes.

El ritmo de atención se ha consolidado en una media de 14 comparecencias semanales, tras un inicio más moderado durante el mes de abril condicionado por las incidencias propias del arranque del servicio, y los días festivos de Semana Santa y las Fiestas de Primavera. A partir de mayo este servicio se ha consolidado hasta eliminar la lista de espera y ofreciendo un servicio de calidad al ciudadano.

Gracias a lista de espera cero, este mes de enero se han citado a 13 parejas solicitantes para comparecer en el Ayuntamiento, y las próximas citas se cierran conforme la Comunidad Autónoma actualiza el listado.

Desde abril de 2025, un total de 59 personas citadas para comparecer no se presentaron en la Oficina municipal de Matrimonios Civiles y Parejas de Hecho para realizar los trámites que llevaban esperando cerca de un año.

Además de las inscripciones, el Ayuntamiento atiende de forma diaria la expedición de certificados de inscripción, así como consultas presenciales y telefónicas, y la resolución de incidencias en coordinación con la Comunidad Autónoma.

Para este año 2026 más de un centenar de parejas ya tiene fecha para celebrar su enlace civil en el Ayuntamiento

En lo que respecta a los matrimonios civiles, el Ayuntamiento de Murcia ha celebrado un total de 183 bodas desde enero hasta diciembre de 2025, prácticamente los mismos datos que en 2024.

Para este 2026 ya hay una previsión de 115 bodas desde enero hasta noviembre, siendo novedoso el incremento de solicitudes para los meses de enero, febrero y noviembre con respecto a años pasados, donde la media era de unas 7 solicitudes de bodas en el primer mes del año, y este 2026 ha arrancado con 15 bodas previstas.

Los meses más solicitados para la celebración de bodas son desde marzo hasta la primera quince de junio, septiembre y octubre.

OTROS MUNICIPIOS

Además de Murcia, la Comunidad ha suscrito convenio de colaboración con los ayuntamientos de Águilas, Blanca, Ceutí, Fuente Álamo, La Unión, Murcia y Torre Pacheco.

Este acuerdo permite que, una vez que el personal autonómico del Registro ha revisado y preparado el expediente, las parejas de hecho pueden realizar la comparecencia en su municipio de residencia, evitando desplazamientos y agilizando trámites.

Otra de las medidas puestas en marcha es la implantación de una aplicación informática que permite emitir certificados de respuesta inmediata para confirmar la inscripción en el registro de parejas de hecho, así como la notificación de resolución al ciudadano a través del correo electrónico o dispositivos móviles.