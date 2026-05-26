La Comunidad exige que el nuevo modelo de financiación "se base en la igualdad, no en dar más recursos a una minoría"

L consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, Luis Alberto Marín, acompañado de los responsables de Hacienda de Asturias, Guillermo Peláez, y de Galicia, Miguel Corgos - CARM

MURCIA 26 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de la Región de Murcia ha demandado este martes un nuevo modelo de financiación autonómica "basado en la igualdad, la equidad y la suficiencia, y negociado entre todas las comunidades, no un sistema diseñado para dar más recursos a una minoría privilegiada".

Así lo ha puesto de manifiesto el consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, Luis Alberto Marín, durante unas jornadas organizadas por la Red de Investigadores en Financiación autonómica y Descentralización financiera en España (RIFDE), según ha informado la Comunidad.

Durante el foro, celebrado en Santiago de Compostela bajo el título 'La reforma de la financiación autonómica', el titular de la Hacienda ha denunciado que "la propuesta realizada por la exministra María Jesús Montero antes de abandonar su cargo mantiene a la Región de Murcia a la cola de todas las comunidades".

"La Región de Murcia no pide singularidad ni pide bilateralidad; no pedimos salirnos del sistema ni ser unos privilegiados. Pedimos que el sistema común funcione como un verdadero sistema común, y eso significa que no puede haber comunidades que reciban muchos recursos y otras que reciban poco para hacer frente a los mismos servicios públicos", ha señalado.

"La brecha de financiación entre comunidades, de hecho, no ha dejado de crecer en los últimos años en lugar de reducirse", ha recalcado Marín, quien ha añadido que "los últimos datos de financiación del Ministerio de Hacienda, correspondientes al año 2023, muestran una diferencia récord de más de 1.000 euros por habitante entre la comunidad peor financiada, la Región de Murcia, y la comunidad mejor financiada".

Esa diferencia supone que la Región de Murcia, solo durante ese ejercicio, "recibió 1.675 millones de euros menos para financiar su sanidad, su educación y sus políticas sociales", según ha detallado.

En su intervención, Marín ha insistido además en la urgencia de alcanzar un nuevo sistema que sustituya al modelo actual, al que estudios como el del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) lo consideran responsable del 95% de la deuda de la Comunidad.

"La Región de Murcia lleva años de castigo sistemático y siendo la comunidad peor financiada de toda España. Ahora tenemos la oportunidad de diseñar un nuevo modelo que deje de asfixiar a nuestra Región, pero esa oportunidad se puede echar a perder porque el Gobierno del presidente Sánchez es un gobierno paralizado y rehén de sus socios secesionistas", ha advertido el consejero de Hacienda.

Las jornadas han contado también con la participación de los consejeros de Hacienda de la Xunta de Galicia, Miguel Corgos; de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, y del Principado de Asturias, Guillermo Peláez.

También han estado presentes expertos, economistas y académicos y los representantes de las principales instituciones y organismos relacionados con el ámbito de la financiación, como el presidente de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), Ángel de la Fuente o la presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), Inés Olondriz.