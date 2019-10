Comunidad invertirá un millón de euros anuales para que el servicio de hemodinámica del Santa Lucía opere 24 horas

Publicado 09/10/2019 14:00:38 CET

El consejero de Salud afirma que primero deben formarse los profesionales para que no pierda calidad el servicio

CARTAGENA (MURCIA), 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad invertirá alrededor de un millón de euros anuales que se contemplará en los presupuestos regionales de 2020 para poner en marcha el servicio de hemodinámica del Hospital Santa Lucía, en Cartagena durante las 24 horas del día y todos los días del año.

Así lo ha afirmado el consejero de Salud, Manuel Villegas, en la Asamblea Regional, donde se ha debatido una iniciativa del PSOE que exigía el cumplimiento de la ley del Rosell y la ampliación del servicio de hemodinámica para impedir que los pacientes del Área II de Salud deban trasladarse a Murcia para ser atendidos.

Según ha explicado el consejero, en los presupuestos de 2020 ya se contemplará alrededor de un millón de euros para ampliar el servicio. "Los informes técnicos indican que se debe destinar alrededor de un millón", ha asegurado al tiempo que ha indicado que la apertura completa del servicio se producirá "a lo largo" del próximo año.

Villegas no ha dado fechas concretas para que el servicio comience a funcionar todos los días del año las 24 horas porque "es algo complejo", pues se requiere la formación del personal y "protocolarizar" su actuación.

"Los tiempos los marcarán los profesionales, cuando ellos digan que están preparados para asumir la asistencia las 24 horas del día, en cuanto aseguren que va a haber calidad y que tienen la formación suficiente", ha aclarado señalando que hasta ahora los resultados de la unidad "son muy buenos" y que no quieren poner en peligro la calidad del servicio.

"Tiene que haber suficiente personal para garantizar que podremos hacer frente al servicio también en verano y se va a poner en marcha un servicio de calidad", ha añadido.

Las declaraciones de Villegas corresponden a una iniciativa presentada por el PSOE a través de la cual, la diputada Carmina Fernández, acusa al Gobierno regional de "incumplir" la ley del Rosell y de no atender las peticiones ciudadanas para abrir la unidad de hemodinámica todo el año y hacer que los pacientes tengan que desplazarse a Murcia para ser atendidos si acuden al Hospital Santa Lucía fuera del servicio de atención de la Unidad, que es los días laborables de 8 a 15 horas.

La iniciativa, aunque ha sido apoyada por VOX, ha decaído por los votos en contra de PP y Ciudadanos, que han pedido a los socialistas retirar la moción para presentar una iniciativa conjunta que contemple una actualización de la ley y dotación presupuestaria para 2020.

El PSOE, que ha rechazado la propuesta, ha criticado al Gobierno regional por incumplir la ley del Rosell, aprobada en 2016, y ha denunciado que el Área II de Salud "está castigada" haciendo alusión a las listas de espera, para lo que ha dicho que hay 6.000 mujeres esperando una ecografía, se espera una media de 74 días para una colonoscopia y que para una cirugía traumatológica se superan los 300 días de media, frente a los 213 días de media que hay en el resto de la Región. "El Gobierno regional tiene que abrir ya el Rosell como segundo hospital", ha sentenciado.

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y AYUDAS AFECTADOS POR LA DANA

La Cámara ha dado, a su vez, luz verde por unanimidad, a la constitución de una comisión especial de estudio sobre la financiación autonómica, una propuesta del PP que ha incluido una enmienda del PSOE para que los trabajos de dicha comisión tengan como punto de partida los trabajos de la comisión de la legislatura pasada.

Según ha explicado el portavoz del grupo parlamentario, Joaquín Segado, la comisión de la pasada legislatura "hizo un buen trabajo", pero considera que la Asamblea "no puede dar carpetazo" al asunto de la financiación autonómica hasta que no se reforme el sistema de financiación.

El parlamentario ha recordado que el sistema de financiación autonómica lleva vigente una década. A su juicio, si el PSOE sigue gobernando a nivel nacional, "no habrá reforma", ha dicho haciendo alusión a unas declaraciones recientes del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, en las que manifestaba que "ahora no toca" modificar el sistema de financiación y recordando que la infrafinanciación "sitúa a los ciudadanos de la Región como españoles de segunda y es una barrera que nos impide crecer en igualdad de condiciones".

mSegado ha anunciado que su grupo pedirá que en dicha comisión comparezca la ministra de Hacienda para explicar por qué la Región es la comunidad "peor financiada".

Por su parte, la socialista Gloria Alarcón, ha tildado de "irresponsable" la actitud del Gobierno regional a nivel fiscal anunciando reformas, como la del IRPF, que "son irrelevantes para el bolsillo de los contribuyentes".

A pesar de que está de acuerdo en que la Región está "infrafinanciada", la socialista considera que la Región tiene "un problema de endeudamiento" y ha pedido al Gobierno regional que lo resuelva y haga "más eficientes los recursos".

En ese sentido, piden un sistema de ayudas directas "y urgentes a particulares" para hacer frente a la pérdida de bienes de primera necesidad, un programa de colaboración financiera específica extraordinaria con las entidades locales y un plan de choque con medidas de apoyo a las actividades económica, de reparación de infraestructuras municipales y planes de empleo.

Por otro lado, el Pleno de la Asamblea Regional ha aprobado también por unanimidad solicitar financiación para ayudar a restablecer las infraestructuras y servicios básicos municipales tras los daños provocados por la gota fría. La moción, presentada por el PSOE, exige al Gobierno regional un "compromiso" para restablecer estos servicios.

El diputado Francisco Lucas ha comparado la situación de la región con la de otras comunidades afectadas, como la Comunidad Valenciana o Andalucía.

"Exigimos a López Miras que deje de lado la estrategia partidista, la confrontación y dé la cara", ha dicho advirtiendo que un mes después de las inundaciones "no se ha aprobado ninguna ayuda específica".

El portavoz de VOX, Juan José Liarte, ha reconocido al PSOE por comportarse con "responsabilidad" al presentar la iniciativa, ya que entiende que presentan la moción porque "saben que el Gobierno de España no va a hacer nada".

Por su parte, Francisco Álvarez, de Ciudadanos, ha manifestado que es necesaria la colaboración de "todas las administraciones públicas" para que Los Alcázares recupere pronto la normalidad. Mientras que desde el PP, Víctor Martínez-Carrasco, ha abogado por ayudas directas con la participación del Gobierno nacional y de la Unión Europea.

Finalmente, el Pleno también ha debatido una moción del PP para pedir una prórroga del Real Decreto de Sequía. La iniciativa ha salido adelante con los votos a favor de PP, Cs y VOX y la abstención del PSOE.

El socialista Alfonso Martínez considera que el PP busca la "confrontación" en este asunto, consideran que a pesar de estar de acuerdo con el decreto de Sequía, la petición "llega tarde, porque el decreto de Sequía venció el 30 de septiembre".

No obstante, el 'popular' Jesús Cano ha expuesto que de no prorrogarse el decreto "va a ser inviable mantener en explotación todas las baterías de pozos, lo que implica no tener agua ni en la cabecera ni en la Vega Media".

Por último, el Pleno ha elegido a Mariano Caballero Carpena como director general de Radio Televisión de la Región debiendo repetir el Pleno, pues en el primero no ha obtenido la mayoría absoluta necesaria para ser elegido, algo que ha conseguido en el segundo pleno con los votos a favor de PP, Cs y VOX y el voto en contra del PSOE.