La Comunidad presenta en Viena tres experiencias pioneras para combatir la resistencia a los antibióticos

La Región de Murcia presentó tres experiencias innovadoras en la prevención y control de infecciones y la lucha contra la resistencia antimicrobiana en la segunda reunión anual del proyecto europeo EU JAMRAI 2, que tuvo lugar en Viena a finales de enero.

Profesionales del Servicio de Medicina Preventiva y Salud Pública del Servicio Murciano de Salud (SMS) y de la Fundación para la Formación e Investigación Sanitarias de la Región de Murcia (FFIS) expusieron en la capital austriaca el trabajo que se está desarrollando en hospitales y centros sociosanitarios de la Comunidad en lo que se refiere a avances en prevención y control de infecciones, un área clave para frenar el creciente problema de las resistencias antimicrobianas, que causan más de 35.000 muertes al año en la Unión Europea.

El encuentro reunió a casi 300 expertos de 30 países, donde los representantes regionales, especialistas en Salud Pública y microbiología clínica, expusieron tres programas que se desarrollan en diferentes áreas de Salud del SMS.

El primero, un sistema de autoevaluación hospitalaria basado en la adaptación de los estándares de control de infecciones de la Organización Mundial de la Salud. Esta iniciativa se desarrolla en cinco hospitales públicos de la Región de Murcia y tiene como objetivo reforzar los programas institucionales de prevención mediante un diagnóstico preciso de la situación actual en cada centro, permitiendo identificar áreas de mejora y fortalecer las estrategias existentes.

La segunda propuesta se centra en el ámbito de las residencias de mayores, unos entornos especialmente vulnerables a la propagación de infecciones. Los profesionales del SMS y de la FFIS están desarrollando un sistema específico de vigilancia de microorganismos multirresistentes en centros sociosanitarios, que permitirá mejorar la detección precoz de posibles brotes y activar respuestas más rápidas y eficaces. Esta iniciativa resulta especialmente relevante teniendo en cuenta la vulnerabilidad de la población mayor ante las infecciones y la necesidad de proteger a este colectivo.

La tercera de las experiencias presentadas aborda un campo novedoso en las estrategias de prevención de infecciones: la salud bucodental. La Región de Murcia ha elaborado un protocolo específico para la actividad odontológica pública que busca optimizar la prescripción de antibióticos y mejorar las prácticas de desinfección en las consultas dentales.

Esta iniciativa pionera reconoce el papel que la odontología puede desempeñar en el uso prudente de los antimicrobianos para frenar la resistencia a los antibióticos y en la prevención de infecciones.

PROYECTO EUROPEO EU JAMRAI 2

El proyecto europeo EU JAMRAI 2 es una ambiciosa acción conjunta que coordina el Instituto Nacional de Salud e Investigación Médica francés, cuenta con un presupuesto total de 62,5 millones de euros y reúne a 128 socios de 30 países.

El encuentro, organizado por el Ministerio Federal de Trabajo, Asuntos Sociales, Salud, Cuidados y Protección del Consumidor de Austria y el Instituto Nacional de Salud Pública austriaco, contó con la presencia de representantes de la Comisión Europea y de numerosas organizaciones internacionales, en un claro ejemplo de la prioridad que la Unión Europea concede a esta amenaza sanitaria.