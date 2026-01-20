La Comunidad y la UMU renuevan la Cátedra de Identidad y Derechos Digitales y entregan sus premios anuales

El consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, Luis Alberto Marín, y el rector de la UMU, José Luján, junto con los premiados de la Cátedra de Identidad y Derechos Digitales - CARM

El consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, Luis Alberto Marín, y el rector de la Universidad de Murcia (UMU), José Luján, han renovado este martes la ampliación de la Cátedra Fundación Integra sobre Identidad y Derechos Digitales durante 4 años más, con el fin de impulsar la investigación y el conocimiento sobre la protección de la identidad y la seguridad jurídica en el ámbito digital.

Esta colaboración se inició hace cuatro años con el objetivo de fomentar la investigación jurídica y el debate académico sobre los retos que plantea la creciente digitalización en torno a cuestiones como la identidad y los derechos digitales, además de impulsar la formación y la divulgación en este ámbito, según informaron fuentes de la Comunidad y de la UMU en sendos comunicados.

Durante el acto de firma de la ampliación de esta Cátedra de Investigación, el consejero y el rector han entregado también los premios a los mejores trabajos de Fin de Grado y de Fin de Máster de la cuarta edición.

En la categoría de Fin de Grado, el premio ha sido para el trabajo 'Marco teórico y práctico de entrenamiento para combatir la desinformación en las redes sociales', de Francisco Javier Fernández; mientras que el reconocimiento al mejor trabajo Fin de Máster ha recaído en la investigación 'Estudio de técnicas de balanceo de muestras para clasificación de informes de ciberseguridad', desarrollada por Jaime Pujante.

El titular de Transformación Digital ha subrayado durante el acto que el Gobierno regional "ha apostado firmemente por la digitalización y estamos situando a la Región de Murcia a la vanguardia de un proceso que, no obstante, plantea numerosas dudas, interrogantes y retos".

"Y es aquí donde entra en juego la colaboración con la Universidad de Murcia a través de esta Cátedra que, en pocos años y desde una perspectiva en la que se funden el punto de vista tecnológico y el jurídico, se ha convertido en un espacio de estudio, reflexión, investigación, formación y divulgación sobre estos riesgos y amenazas", ha dicho.

Durante el pasado año, y en el marco de esta Cátedra, se han llevado cabo más de una decena de charlas, ponencias o seminarios en los que se han analizado cuestiones como los neuroderechos; la inteligencia artificial centrada en el ser humano; el reglamento europeo eIDAS2 sobre Identificación Electrónica y Servicios de Confianza; la administración judicial electrónica o las herramientas 'legaltech' para la abogacía.

Estas actuaciones, que desarrollan de manera conjunta la Fundación Integra Digital y la institución universitaria, llegaron el año pasado a más de 4.000 personas, de las que más de 550 fueron en su modalidad presencial y el resto, más de 3.500, fueron visualizaciones 'online'.

En el acto también han participado presidente de la Fundación Integra, Luis Alberto Marín González, y representantes institucionales y académicos, entre ellos el director general de Transformación Digital, Javier Martínez Gilabert, y el director de la Cátedra, Julián Valero Torrijos, catedrático de Derecho Administrativo de la UMU.

Durante su intervención, el profesor Julián Valero ha subrayado que la colaboración entre la Universidad de Murcia y la Fundación Integra "permite afrontar de manera conjunta los grandes retos que plantea la digitalización, especialmente desde una perspectiva jurídica".

Valero ha destacado que la Cátedra "se ha consolidado como un espacio de referencia en el análisis de la relación entre tecnología y derecho, con numerosas actividades académicas y divulgativas, congresos internacionales, jornadas formativas y premios que reconocen el talento del estudiantado".