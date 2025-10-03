Los conciertos en Mr. Witt y en la plaza del Icue completan la programación del Cartagena Jazz Festival

MURCIA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los conciertos gratuitos en la plaza del Icue y en Mr. Witt Café completan la programación del Cartagena Jazz Festival que se celebrará en la ciudad portuaria del 29 de octubre al 16 de noviembre. Estos conciertos están enmarcados enmarcados en el Ciclo Creadores, que apuesta por el talento emergente, han especificado desde el consistorio, organizador del festival.

Las mañanas de los sábados de noviembre, a las 12.30 horas, sonarán a ritmo de swing en la plaza del Icue. El 1 de noviembre será el turno de Lucky Lips, la formación compuesta por Leonor Vida, voz y percusión; Eduardo Lucas, guitarra y voces; Sergio 'Joe' Celdrán al contrabajo, Pedro Cánovas, al saxo y Gonzalo De La Rocha a la bateria.

El 8 de noviembre, a la misma hora, llegará el turno de Cash in the Hat, el proyecto que arrancó 2023 como un dúo a piano y voz, y que ha ido creciendo para, finalmente, ser una banda con piano, voz, guitarra, dobro, armónica y batería. El día 15 de noviembre, actuará a las 12.30 horas, The Sentimental Gentlemen, una formación madrileña creada para interpretar la mejor música swing de los años 1930 y 1940, en el estilo de los conjuntos de la época, como Benny Goodman, Count Basie o Duke Ellington, ente otros.

CONCIERTOS EN MR. WITT CAFÉ

Desde el 29 de octubre y hasta la finalización del festival, se ha programado cada miércoles en Mr. Witt Café una actuación del Ciclo Creadores, la iniciativa impulsada por la asociación Por Amor Al Arte y Cultura del Ayuntamiento que apuesta por dar espacio durante todo el año al talento emergente local y regional. En esta ocasión, los asistentes disfrutarán de Triceratops, el proyecto 'Bajo mi voz', y Eugenio Fernández. Las entradas tiene un precio de 5 euros, y se pueden reservar en el 619 123 627 o comprar en el local.

Triceratops arrancará esta sección del festival el 29 de octubre, a las 21.30 horas. Se trata de una formación creada por tres artistas cartageneros, a los que su inventiva como músicos y su capacidad para explorar diferentes estilos y estéticas sonoras les ha unido en un proyecto donde prima la música tradicional del oeste de África llevada a un ámbito moderno y actual. Cuentan con el sonido tradicional del balafon, instrumento de Burkina Faso, interpretado por Emilio Saura; la calidez del bajo eléctrico de Pablo Abellán, y las percusiones de Alejandro Solano.

El 5 de noviembre, a la misma hora, los asistentes disfrutarán de la fusión entre el bajista brasileño Choby Scheufler y la cantante española Leyre Perrino. Combinan la riqueza de la música brasileña con la pasión del flamenco y el jazz, reinventando así canciones icónicas de sus respectivos países con una sonoridad fresca y cautivadora.

Ya el 12 de noviembre, también a las 21.30 horas, el pianista Eugenio Fernández presenta una propuesta que trasciende etiquetas, ya que no se trata de una fusión premeditada, sino del resultado natural de un recorrido vital y musical, impregnado de aprendizajes diversos. El resultado es música en estado puro, con identidad propia. El repertorio recorrerá varios estilos tradicionales del flamenco, bulerías, alegrías, tangos y rumbas, siempre teñidos de un sutil y elegante toque del jazz.

44º CARTAGENA JAZZ FESTIVAL

El Cartagena Jazz Festival levanta el telón de su 44ª edición con un amplio programa que reúne a grandes nombres del jazz como Morgan, Kandance Spring, Paquito D'Rivera, Gustavo Santaolalla, Tigran Hamasyan, Dorantes y Moisés P. Sánchez juntos, Stacey Kent y Cecile Mclorin Salvant.

La jornada inaugural en El Batel se realizará el viernes 31 de octubre, en el Auditorio El Batel, con un gran homenaje al guitarrista Paco de Lucía. El espectáculo contará con Josemi Carmona a la guitarra, Chano Domínguez al piano, Duquende al cante, Farru al baile, Antonio Lizana al saxo y al cante, Renier Elizalde 'El Negron' al contrabajo, Israel Suárez 'Piraña' al cajón, Juan Habichuela Nieto a la guitarra y Antonio Sánchez a la guitarra serán los elegidos para este homenaje al gran genio de la guitarra.

Las entradas y el programa detallado están en www.jazz.cartagena.es