Concluye la mejora integral del área recreativa del parque forestal Majal Blanco

Majal Blanco - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El parque forestal Majal Blanco, en Murcia, ha estrenado la mejora integral del área recreativa, una actuación que compatibiliza el uso público con la conservación de este enclave de alto valor ambiental del municipio.

La actuación ha permitido reorganizar y pavimentar las zonas de circulación y aparcamiento, dotando al recinto de 36 plazas de estacionamiento, dos de ellas reservadas para personas con movilidad reducida. Asimismo, se han eliminado barreras arquitectónicas mediante la creación de itinerarios accesibles, rampas, vados peatonales y señalización adaptada, facilitando que cualquier persona pueda disfrutar de este espacio natural, según han informado desde el consistorio capitalino.

El concejal de Planificación Urbanística, Vivienda, Medio Ambiente y Huerta, Antonio Navarro, junto con el presidente de la Junta Municipal de Sangonera la Verde, Eugenio Espín, ha visitado este espacio natural recuperado, que durante el año recibe miles de visitas, y que con esta actuación se ha transformado en un entorno más accesible, seguro y funcional.

ZONAS DE ESTANCIA RENOVADAS EN EL MAJAL BLANCO

La intervención también ha supuesto una mejora de las zonas de estancia. El parque dispone ahora de nuevo mobiliario urbano, mesas de picnic distribuidas en diferentes áreas y estructuras de sombra que incrementan el confort de los visitantes, especialmente durante los meses de mayor temperatura.

Entre las actuaciones realizadas destaca igualmente la instalación de una caseta de información para la atención al público, que presta servicio de septiembre a junio, los sábados, domingos y festivos de 9.30 a 14.00 horas. Allí vecinos y visitantes recibirán información sobre los recorridos existentes, normas de comportamiento en espacios naturales, y cualquier otro dato que precisen.

Asimismo, ahora cuenta con nuevos aparcabicis y la plantación de más de una decena de nuevo arbolado de tipo pino piñonero y moreras para ampliar las zonas de sombra y reforzar la integración paisajística del recinto. Además, se han ejecutado nuevos parterres y trabajos de rehabilitación de muros que mejoran tanto la seguridad como la imagen del conjunto.

Estas actuaciones han sido diseñadas con un criterio de mínima intervención sobre el medio natural, preservando la vegetación existente y reforzando la integración de las nuevas infraestructuras en el paisaje del parque.

UN REFERENTE PARA EL OCIO Y LA EDUCACIÓN AMBIENTAL

El Majal Blanco, de más de 800 hectáreas de superficie, constituye el parque forestal municipal más extenso de Murcia y uno de los principales espacios naturales del municipio. Situado en el Parque Regional de El Valle y Carrascoy, es uno de los destinos preferidos para la práctica del senderismo, el contacto con la naturaleza y el ocio en familia.

Además de recibir cada año a cientos de visitantes, el parque acoge de forma habitual actividades organizadas por la Concejalía de Planificación Urbanística, Vivienda, Medio Ambiente y Huerta relacionadas con la educación ambiental, la divulgación de la biodiversidad y el conocimiento del bosque mediterráneo, entre ellas rutas interpretativas, talleres familiares y programas de sensibilización dirigidos a todos los públicos.