Concluye el proyecto de ampliación del tranvía que tendrá cuatro paradas y circulará por el carril bus y sin catenaria

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MURCIA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha culminado el proyecto definitivo de ampliación del tranvía hasta El Carmen, que circulará por los carriles bus y sin catenaria y tendrá cuatro paradas

La alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, ha informado de que la Junta de Gobierno ha tomado conocimiento del proyecto de ejecución y ha acordado su remisión al Gobierno de España y a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, con el objetivo de formalizar los convenios de financiación conforme a los protocolos suscritos previamente con ambas administraciones, han indicado desde el Consistorio.

CUATRO NUEVAS PARADAS

La ampliación tendrá una longitud aproximada de 1,9 kilómetros y partirá de plaza Circular para continuar por la avenida de la Constitución, Gran Vía Escultor Salzillo, el Puente Viejo, Canalejas, Alameda de Colón y Marqués de Corvera, hasta las inmediaciones de la estación de ferrocarril de El Carmen.

El nuevo recorrido contará con cuatro paradas: San Esteban, Las Flores, Floridablanca y plaza Elíptica, esta última situada junto al cruce con la calle Industria, próxima a los accesos ferroviarios. Toda la ampliación dispondrá de doble vía y de andenes accesibles de 65 metros, preparados para acoger tranvías de doble composición.

Las dos líneas con cabecera en El Carmen tendrán una frecuencia prevista de diez minutos cada una en hora punta, ofreciendo conjuntamente un tranvía cada cinco minutos entre la estación y Plaza Circular.

La elección del trazado ha tenido en cuenta las futuras ampliaciones de la red, especialmente hacia El Palmar, el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca y el Campus de Ciencias de la Salud, contempladas en el protocolo suscrito con el Gobierno Regional, con quien se trabaja de forma coordinada para avanzar en estas conexiones.

UN TRANVÍA SIN CATENARIA

El tranvía circulará por todo el nuevo recorrido sin catenaria aérea, gracias a un sistema de alimentación mediante baterías a bordo de los vehículos y suministro eléctrico por el suelo. Esta solución evitará la instalación de postes y tendidos eléctricos aéreos en espacios como la Gran Vía y el Puente Viejo.

La plataforma se implantará sobre los actuales carriles bus, manteniendo el espacio peatonal y los carriles de circulación general. Además, el trazado permitirá conservar el arbolado y contará con prioridad semafórica para favorecer la regularidad del servicio.

LA AMPLIACIÓN CONTEMPLA LA REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL PUENTE VIEJO

El proyecto incluye la rehabilitación integral del Puente de los Peligros. El paso del tranvía se resolverá mediante una losa independiente apoyada en los estribos y en la pila central del puente, evitando que las cargas de los vehículos recaigan sobre sus bóvedas históricas.

La intervención contempla la consolidación estructural, la conservación de la sillería, la restauración de las barandillas y la mejora de los sistemas de impermeabilización y drenaje, además de una nueva iluminación monumental y la conservación de elementos históricos como las inscripciones y la escala de aforo.

La rehabilitación permitirá adaptar esta conexión entre ambas márgenes del Segura al paso del tranvía, preservando los elementos patrimoniales que la caracterizan.

El proyecto es el resultado de dos años de trabajos técnicos coordinados por Urbamusa, durante los que se han analizado cuatro alternativas de trazado y elaborado 33 anejos técnicos que definen las características constructivas, las instalaciones, la seguridad y la integración urbana de la ampliación. Para la elección de la solución seleccionada se han tenido en cuenta las futuras ampliaciones.