MURCIA 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Congreso de los Diputados tomará en consideración el próximo martes, 13 de mayo, la proposición de ley que la Asamblea Regional de Murcia aprobó elevar a la Cámara Baja el 29 de marzo de 2023 para el mantenimiento del trasvase Tajo-Segura.

Cabe recordar que tras la aprobación de la proposición legislativa por 26 votos a favor, 17 en contra y una abstención, la cámara parlamentaria acordó elegir al presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, como representante regional para defender dicha iniciativa en el Congreso.

Durante el debate parlamentario en la Cámara en 2023, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado, pidió al PSOE "no ser cómplice de una decisión que perjudica directamente a miles de murcianos que nos pagan nuestro sueldo".

"Los ciudadanos nos votan para defender sus intereses y resolver sus problemas", dijo Segado, considerando que el PSOE con su voto en contra "hace lo contrario para lo que les han votado".

El diputado del PP aseguró que si se aprobara la ley sería "garantizar la continuidad del trasvase Tajo-Segura tal y como lo conocemos. Si en los embalses de cabecera del Tajo hay agua suficiente, se trasvasa y si no, no", aseveró.

El socialista Alfonso Martínez señaló que el PP estaba haciendo un "paripé", ya que no cuentan con apoyo del PP a nivel nacional y señala que no dará tiempo a que llegue la iniciativa al Congreso debido a la convocatoria electoral. "Saben perfectamente que esta iniciativa no será apoyada por el PP en el Congreso de los Diputados", advirtió.

Por parte del grupo parlamentario liberal, su portavoz, Francisco Álvarez, acusó al PSOE de tener una "murcianofobia y todo lo que hacen es trabajar para intentar dulcificar la murcianofobia que tienen desde Madrid".

La diputada de Podemos María Marín se negó a que haya "más demagogia con el agua para todos para tapar la corrupción, el transfuguismo y la penosa gestión de esta legislatura, no".

Pascual Salvador, de Vox, ha cuestionó la "técnica legislativa" utilizada para blindar el trasvase por parte del PP. "La idea de blindar el decreto de reglas de explotación por una ley es inútil, ya que en cualquier momento otra ley puede derogar el blindaje. La solución no es esta iniciativa legislativa, que tendrá un recorrido muy corto, hay que contar con una voluntad legislativa que apueste por los trasvases", apuntó.

Desde Equo, Helena Vidal, también cuestionó que sea real la preocupación del Gobierno por el agua, "si de verdad les preocupara el tema dejarían de lado la guerra del agua y se pondrían a trabajar por dotar a la Región de una transición ecológica de la agricultura".

LÓPEZ MIRAS CRITICA EL RECHAZO DEL PSRM

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, consideró una "lástima" y una "sorpresa muy negativa" que el PSRM votara "en contra" de la proposición de ley para "proteger el trasvase Tajo-Segura" y evitar que se "recorten" los recursos hídricos que proporciona esta infraestructura.

En este sentido, López Miras celebró que el parlamento autonómico aprobase, a iniciativa del PP, que el Congreso de los Diputados "blinde" por ley y "proteja" el trasvase Tajo-Segura "para que nadie pueda recortarlo, tal y como ha decidido el Gobierno socialista de Pedro Sánchez".

Todo ello, "a pesar de este voto en contra y de esta negativa a la que nos tiene acostumbrado el Partido Socialista cuando se trata de defender los intereses de la Región de Murcia y, en concreto, el trasvase y el agua", según López Miras, quien lamentó que "ellos prefieren defender al PSOE nacional y a Pedro Sánchez antes que a la Región de Murcia y a los ciudadanos de nuestra tierra".