La consejera de Economía confía en presentar los Presupuestos de la Comunidad de 2026 "antes de que acabe el mes"

Archivo - La portavoz del Gobierno regional, Marisa López Aragón - CARM - Archivo

MURCIA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno regional y consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, Marisa López Aragón, ha manifestado este jueves que la "intención" del Ejecutivo autonómico es presentar el proyecto de Presupuestos de la Comunidad correspondientes a 2026 "antes de que acabe el mes" de junio.

A preguntas de los medios de comunicación tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, López Aragón ha señalado que, a pesar de llevar dos semanas en el cargo tras su toma de posesión, se encuentra "absolutamente volcada" en la elaboración del documento y espera poder presentarlo "cuanto antes".

En materia de financiación autonómica, la portavoz del Ejecutivo autonómico ha valorado el hecho de que solo cuatro comunidades autónomas hayan decidido acudir a los encuentros bilaterales propuestos por el Gobierno central para abordar el nuevo sistema de financiación.

A juicio de la titular de Hacienda, que solo este reducido grupo participe es el reflejo "de que no se están haciendo bien las cosas".

"Es un tema que interesa al conjunto --de autonomías-- y se tiene que tratar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera con transparencia, rigor, seriedad y con todas las CCAA sentadas en la misma mesa", ha dicho.

Por ello, ha mantenido su rechazo frontal a admitir "reuniones bilaterales", especialmente con el actual modelo que se encuentra sobre la mesa, al que ha definido como "el de los separatistas catalanes".

Finalmente, la consejera se ha referido a la convalidación en las Cortes de las entregas a cuenta destinadas a las comunidades. Al respecto, ha recordado que el Estado adeuda a la Región de Murcia las cantidades pendientes del último trimestre del año pasado y los dos primeros del presente ejercicio.