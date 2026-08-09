Controlado el incendio forestal declarado en la tarde de este sábado en Moratalla

MURCIA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal que en la tarde de ayer se desclaraba en la pedanía de Inazares, en el término municipal de Moratalla, se ha dado por controlado este mediodía.

El presidente regional, Fernando López Miras, lo confirmaba a través de sus redes sociales. "El incendio forestal de Inazares, en Moratalla, ya está controlado. Cuatro brigadas forestales continúan trabajando sobre el terreno hasta que sea definitivamente extinguido".

Asimismo, el jefe del ejecutivo murciano ha agradecido el trabajo de todos los profesionales que desde ayer han participado en el operativo, un operativo con más de 100 efectivos y nueve aeronaves que, sobre las 22.00 horas, consiguieron estabilizar el fuego.

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