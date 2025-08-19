Controlados los cinco incendios forestales iniciados este lunes en la Región de Murcia

Imagen de la superficie afectada por el fuego en la Sierra del Oro, en Abarán - CARM

El fuego, previsiblemente causado por rayos, afectó a una superficie de 28,5 hectáreas en parajes de cinco municipios

MURCIA, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de extinción de incendios de la Región han podido controlar en 19 horas de trabajo los cinco focos iniciados este lunes por la tarde en la Comunidad, según informaron fuentes del Gobierno autonómico en un comunicado.

El fuego comenzó sobre las 17.00 horas, de forma prácticamente simultánea, en zonas de Cieza, Caravaca, Moratalla, Ricote y Abarán, y desde las 11.56 horas de este martes se encuentran todos controlados, después de haber sido previamente estabilizados.

Los incendios afectaron a una superficie total estimada de 28,5 hectáreas, de ellas, 12,5 hectáreas en la Sierra de la Puerta, en los municipios de Caravaca de la Cruz y Moratalla; siete en la Sierra del Oro; tres en la Solana, en Abarán; cuatro en la Umbría, en Ricote; y nueve en la Sierra del Almorchón (Cieza).

La rápida resolución ha sido posible gracias al trabajo desarrollado por 200 efectivos, entre bomberos forestales de la Dirección General de Patrimonio Natural, brigada helitransportada, pilotos, bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento, Policía Local, Protección Civil y Guardia Civil.

Desde el primer momento se mantuvo contacto directo con los responsables municipales y jefes de servicio de las localidades afectadas. El incendio más complicado fue el de la Sierra del Oro en Abarán, que finalmente evolucionó hacia Ricote.

A lo largo de la tarde-noche se logró estabilizar el fuego en la Sierra del Almorchón y en la Sierra de la Puerta, mientras que los focos de la Sierra del Oro siguieron activos y requirieron la mayor parte de recursos, tanto aéreos como terrestres, hasta quedar estabilizado esta mañana.

Desde primeras horas de este martes los incendios de Cieza, Caravaca de la Cruz y Moratalla se dieron por controlados.

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha agradecido la "rápida" labor de las brigadas forestales, agentes medioambientales, bomberos, medios aéreos, Policía Local, Protección Civil y Guardia Civil.

"Todos los incendios que se han registrado en la Región de Murcia ya están controlados. Seguimos muy pendientes", ha escrito López Miras en la red social 'X'.

AYUDA A EXTREMADURA

Por otro lado, el dispositivo desplazado a Extremadura para colaborar en la extinción de los incendios en aquella Comunidad se amplía hoy con la incorporación de un técnico de Extinción (TEX) como enlace para operaciones terrestres con el contingente de bomberos forestales enviado desde Alemania.

También permanecen este martes los veinte bomberos forestales de la Región de Murcia que están trabajando en la localidad de Jerte (Cáceres).

Participan en este dispositivo profesionales de la Brigada Forestal, técnicos y agentes medioambientales de la Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática, así como el helicóptero de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias.