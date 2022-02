El COP-RM reclama la inclusión de la psicología en Atención Primaria, los centros educativos y los servicios sociales

El Colegio Oficial de Psicólogos de la Región de Murcia celebra este jueves el día mundial de esta disciplina clínica

MURCIA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Desde el Colegio Oficial de Psicólogos de la Región de Murcia (COP-RM) han reclamado que "necesitamos unos servicios psicológicos públicos a disposición de la sociedad, tanto en sanidad, en educación como en servicios sociales", según han comunicado desde la entidad colegial en un comunicado al que ha tenido acceso Europa Press.

Al respecto, desde el COP-RM han abogado por hacer posible que "cualquier persona" pueda acceder a profesionales de la psicología de forma "más fácil, flexible, segura y asequible en el ámbito de la salud pública".

Para esto, los profesionales han apostado para que esta especialidad médica formar parte del sistema sanitario público "donde nuestra competencia estaría enfocada en la atención primaria".

Los psicólogos hacen este llamamiento porque aseveran que "muchísimas personas desean acudir y recibir atención psicológica" pero han lamentado que "económicamente no se lo pueden permitir".

Y para esto, el COPRM aboga por crear la figura del "psicólogo familiar o de cabecera" con unos de los abordajes "dentro de una prevención primaria, cuando aún no ha aparecido el problema".

Además, han apostado por tener "un mayor número de psicólogos en atención especializada, psicólogos educativos en los colegios e institutos y en los Servicios Sociales".

Es por esto que desde la entidad colegial han apuntado a que "buscamos complementar y aportar dentro de un gran equipo multidisciplinar donde todos tenemos el objetivo común que es ayudar a que todas las personas mejoren su calidad de vida".

Entre los problemas de la profesión, la organización colegial ha destacado que la falta de accesibilidad a una atención psicológica pública "no es el único problema con el que cuenta la profesión de la psicología". Los psicológos murcianos han señalado que "además existe un gran estigma social que obstaculiza el concepto de salud mental en general 'yo no voy al psicólogo porque yo no estoy loco' refieren todavía algunas personas" aunque, como han indicado desde el COP-RM, "observamos un pequeño cambio de mentalidad en la población que ya es consciente de la importancia de nuestro trabajo y confía en la psicología y en sus profesionales".

Es por esto que, aprovechando que este jueves 24 de febrero es el día nacional de la Psicología, el grupo de trabajo del ejercicio privado del Colegio Oficial de Psicología de la Región de Murcia (COP-RM) han comentado que "nos gustaría ser la parte visible y resolutiva de las demandas a gritos que la sociedad reclama para poder acceder a una psicología que ayude y mejore la vida de las personas en general".

Los profesionales han defendido que la psicología no abarca solamente "trastornos mentales graves o comunes", sino que su competencia principal es "la salud emocional y psicológica de todos".

Es por esto que, desde la entidad colegial, han argumentado que "su obligación, pasión y satisfacción" es luchar para que la sociedad tenga esos medios y "servicios públicos gratuitos con profesionales de la psicología" en los lugares necesarios y en el número suficiente al servicio de una atención inmediata y cualificada.

Es por esto que, en este momento, "seguimos insistiendo en que la psicología no es cosa de locos, es una profesión para que se beneficien todas las personas".

Desde el COP-RM han reclamado que la atención psicológica "es un derecho fundamental" y lo han comparado con "la cobertura a la protección del bienestar psicológico y de la salud mental".

Además, han defendido que ir a un gabinete de psicología "es un acto responsable" que, sin duda y como mínimo, "mejorará su calidad de vida y es un objetivo prioritario que todos poseemos en mayor o menor medida".

El COP-RM ha lamentado que aún existe un "gran desconocimiento" entorno a nuestra profesión que "defendemos y ejercemos con el mayor rigor científico posible y observamos como la población necesita unos servicios de asistencia, atención y asesoramiento psicológico mínimos que no están incluidos en los servicios sanitarios públicos".