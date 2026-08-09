El cordobés Rafa del Calli se alza con la 'Lámpara Minera' del 65º Festival Internacional del Cante de las Minas

Foto de familia de los ganadores del Festival del Cante de las Minas - FESTIVAL CANTE DE LAS MINAS

MURCIA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Rafael Plantón Heredia 'Rafa del Calli' alzó al cielo de La Unión la 'Lámpara Minera' correspondiente a la 65º edición del Festival Internacional del Cante de las Minas tras firmar una sensacional actuación en el Antiguo Mercado Público.

El cantaor cordobés se hizo así con el trofeo más emblemático del mundo del flamenco, un galardón que viene acompañado de una dotación económica de 15.000 euros. Además de la codiciada 'Lámpara Minera', 'Rafa del Calli' redondeó su gran noche con trofeos especiales por su interpretación de cantiña (2.000 euros), malagueña (3.000 euros) y mineras (6.000 euros).

En lo que respecta a la categoría de baile, el trofeo 'Desplante' (6.000 euros) fue a parar a las manos de Lucía Fernández González 'Lucía La Bronce' (Sevilla), bailaora que maravilló al Antiguo Mercado Público, mientras que el segundo puesto (3.000 euros) correspondió a Susana Sánchez Jiménez 'Susana Sánchez' (Granada).

El máximo galardón al toque (6.000 euros) se ha quedado finalmente en La Unión con el músico local Pablo Barrionuevo Bernal 'Pablo Barrionuevo'. Asimismo, el madrileño Diego Antonio Fernández Montoya 'Pino Losada' quedó en segunda posición (2.000 euros).

En cuanto al 'Filón', trofeo también dotado con 6.000 euros, fue a parar a Carlos Ferrer Peralta 'Karlos Nao' (Valencia), quedando en segundo puesto (2.000 euros) María Antonia Súarez Montaño 'Ostalinda Suárez' (Zafra).

PREMIOS ESPECIALES

A continuación, los otros premios especiales otorgados por el jurado, compuesto por el bailaor Eduardo Guerrero (premio 'Desplante' 2013); el crítico y estudioso del flamenco José Manuel Gamboa; Kyoko Shikaze, figura destacada en la difusión y proyección internacional del flamenco; Juan Parrilla, instrumentista y compositor; Paco Paredes, trovero e investigador; el cantaor y flamencólogo Juan Pinilla (Lámpara Minera 2007); y el abogado Juan José Carrión ejerciendo de secretario.

El Premio Especial del Jurado, dotado con una cantidad de 1.000 euros al mejor artista de acompañamiento, ha sido para el cantaor Manu Soto por su labor a lo largo de todo el festival. El Premio 'Mariano Conde', dotado con una guitarra flamenca de la prestigiosa marca de Luthier, ha sido para el granadino Pablo Campos Trigueros 'Pablo Campos'.

Asimismo, el Premio Especial Para Cantaores Jóvenes quedó desierto en esta edición. Otros galardones entregados durante la velada fueron los obtenidos por Sebastián Cruz Márquez 'Sebastián Cruz' por su soleá (2.000 euros) y por su cartagenera (3.000 euros); Isabel María Rico Nieto 'Isabel Rico' por su levantica (3.000 euros); y Bernardo Javier Miranda Luna 'Bernando Miranda' por sus tarantas (3.000 euros).

Por último, el nuevo Premio Festivales Región de Murcia, dotado con 1.000 euros, recayó también en el unionense Pablo Barrionuevo. El fin de fiesta definitivo para esta 65º edición tuvo lugar en el Café-Cantante con una última 'Madrugá Flamenca' celebrada en colaboración con Grupo Luna y protagonizada por el cantaor José del Calli, acompañado a la guitarra por el inconfundible Antonio Muñoz Fernández.