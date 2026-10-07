El coronel jefe de la Guardia Civil asegura que la incidencia del narcotráfico en Murcia es "muy reducida"

Archivo - Embarcación interceptada en Cartagena (Murcia) y dedicada al suministro de combustible a pateras taxi y narcolanchas. Imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL - Archivo

MURCIA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El coronel jefe de la 5ª Zona de la Guardia Civil, Francisco Pulido, ha asegurado este miércoles que la incidencia del narcotráfico en la Región de Murcia es "muy reducida" y que "no tiene para nada comparación con otras zonas geográficas de la península".

Pulido ha respondido así al ser preguntado por el comunicado difundido este martes por JUCIL, en el que la asociación denunciaba la falta de medios para luchar contra el narcotráfico en la Región.

"Bueno, la incidencia del narcotráfico, ya les puedo asegurar, que es muy reducida, afortunadamente, en nuestra Región y que no tiene para nada comparación con otras zonas geográficas de la península, afortunadamente", ha señalado.

A continuación, y al ser preguntado por los medios disponibles para hacer frente a las amenazas relacionadas con la inmigración ilegal, el coronel ha indicado que "para hacer frente a estas amenazas" y, "sobre todo, como ya digo, la de mayor incidencia, que es la entrada ilegal de inmigrantes", la Guardia Civil dispone actualmente de "los medios necesarios para poder llevar a cabo esa función de control e interceptación de las personas que tratan de entrar ilegalmente a través de nuestras costas".

Asimismo, ha sido preguntado específicamente por las embarcaciones de alta velocidad utilizadas para trasladar inmigrantes y sobre la posibilidad de mejorar los medios de interceptación, Pulido ha recordado que "hace aproximadamente tres semanas" se produjo "una interceptación en el mar de dos embarcaciones de alta velocidad" y que "se consiguió detener a los dos patrones".

"Creo que la muestra de que nuestras embarcaciones están capacitadas para interceder ya lo pusieron de manifiesto con la detención de estos cuatro patrones de las patrulleras, de las embarcaciones en las que venían", ha añadido.

Por su parte, el delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, ha respaldado las palabras del coronel jefe de la 5ª zona. Lucas ha asegurado que hace suyas "al 100%" las declaraciones realizadas por Pulido y ha recordado que hace tres semanas se dieron a conocer "dos importantes operaciones combatiendo precisamente estas mafias".