La creación de empresas baja un 13% en septiembre en la Región de Murcia

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MADRID/MURCIA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La creación de nuevas empresas en la Región de Murcia bajó un 13% en septiembre en tasa interanual con un total 227 sociedades mercantiles constituidas, en un mes en el que las empresas disueltas fueron 12, un 62,5% menos, según los datos difundidos este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

A pesar de la caída, se trata del segundo mejor dato de constitución de empresas en un mes de septiembre en la Región de toda la serie histórica.

Para la constitución de las 227 empresas creadas el pasado mes de septiembre se suscribieron algo más de 20,99 millones de euros, lo que supone un 324,96% más que en el mismo mes de hace un año (20,99 millones de capital desembolsado).

De las 12 empresas que echaron el cierre el pasado mes de septiembre en Murcia, cuatro lo hicieron voluntariamente; seis por fusión con otras sociedades y las otras dos restantes por otras causas.

Navarra (+37,88%) Cantabria (+18,57%) y La Rioja (+17,02%) fueron las comunidades que registraron crecimientos más pronunciados en la creación de empresas, mientras que en el lado contrario se situaron Asturias, Canarias y la Región de Murcia, con retrocesos del 16%, 14,68% y 13,03%, respectivamente.

En cuanto a la disolución de empresas, Extremadura (+50%), Asturias (+35,29%) y Cantabria (+28,57%) fueron las comunidades que más empresas destruyeron en tasa interanual, mientras que Murcia, Castilla-La Mancha y País Vasco las que menos, con retrocesos de un 62,5%, 50% y 20,43%, respectivamente.

Por su parte, el número de sociedades mercantiles que ampliaron capital bajó un 20,3% en la Región de Murcia en septiembre, hasta las 51 empresas. El capital suscrito en estas ampliaciones alcanzó los 12,37 millones de euros, un 60,9% menos que en septiembre del año anterior.

DATOS NACIONALES

En el conjunto del país, el número de nuevas sociedades mercantiles bajó un 0,9% en septiembre en comparación con el mismo mes de 2025, hasta sumar un total de 9.174 empresas. Con el descenso de septiembre, la constitución de empresas rompe con tres meses consecutivos de ascensos.

El capital suscrito para la constitución de las nuevas sociedades se disparó un 9,8% interanual en septiembre, hasta los 370,6 millones de euros, mientras que el capital medio suscrito, que se situó en 40.400 euros, disminuyó un 9% en relación a septiembre de 2025.

En cuanto a la mortalidad empresarial, en septiembre se disolvieron 1.406 empresas, cifra un 11,2% inferior a la del mismo mes de 2025, la mayoría por razones voluntarias. De este modo, cada día del mes de septiembre se disolvieron 47 sociedades.

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