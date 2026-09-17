La criminalidad crece un 5,6% en la Región de Murcia en el primer semestre de 2026

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MURCIA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El índice de criminalidad registrado en la Región de Murcia durante los primeros seis meses de 2026 ha aumentado un 5,6% respecto al mismo periodo del año anterior, tras alcanzar las 38.324 infracciones penales, según los datos publicados por el Ministerio del Interior.

En concreto, los delitos convencionales han experimentado una subida del 6,5%, con 31.682 hechos conocidos, mientras que la cibercriminalidad ha registrado un repunte del 1,9%, con 6.642 infracciones cometidas por medios informáticos.

Dentro de la criminalidad convencional, el repunte más destacado ha correspondido a los delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria, que han subido un 36,6% tras pasar de 576 a 787 casos.

Por su parte, los delitos contra la libertad sexual han aumentado un 6,4% (384 registrados), con un incremento del 5,3% en el caso de las agresiones sexuales con penetración (79 denuncias).

En el ámbito de los delitos contra el patrimonio, los hurtos han ascendido un 7% (8.283) y los robos con violencia e intimidación un 7,1% (1.142). Las sustracciones de vehículos han crecido un 3,9% (425), mientras que el tráfico de drogas ha sumado un incremento del 9,2% (334 infracciones).

Por el contrario, los datos reflejan un descenso en los homicidios dolosos y asesinatos consumados, que caen un 58,3% al descender de 12 a 5 casos. Las tentativas de homicidio bajan también un 37,8% (de 45 a 28) y los secuestros pasan de 3 a 2 (-33,3%).

Del mismo modo, se reduce la tipología de robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones, con una bajada del 10,3% (1.983 hechos). Si se examinan de forma exclusiva los robos con fuerza en domicilios, la reducción se sitúa en el 7,2% (1.561 frente a los 1.683 de 2025).

En relación con los ciberdelitos, las estafas informáticas se mantienen al alza con un crecimiento del 3,8% hasta alcanzar los 5.719 casos. El resto de las infracciones cometidas en el ámbito digital experimenta un descenso del 8,6% (923 delitos frente a los 1.010 del año previo).