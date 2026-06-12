CROEM y la Cámara de Comercio de Murcia señalan que el IPC continúa sobre la media de estabilidad del BCE

MURCIA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Empresarial de la Región de Murcia (CROEM) y la Cámara de Comercio de Murcia han señalado que los datos de mayo del IPC conocidos este viernes reflejan una "ligera moderación" de las presiones inflacionistas en la Región de Murcia, con una desaceleración de la tasa general del IPC hasta el 2,9%.

Así, han apuntado que, "si bien esta continúa situándose por encima del objetivo de estabilidad de precios del 2% establecido por el Banco Central Europeo".

En este sentido, han señalado que, de cara a los próximos meses, "la evolución seguirá condicionada por diversos factores de incertidumbre, entre los que destacan las tensiones en los mercados energéticos internacionales, la continuidad de las medidas de apoyo destinadas a mitigar el impacto de los costes energéticos, y las decisiones de política monetaria adoptadas por el Banco Central Europeo".