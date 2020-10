Cruz Roja Juventud necesita juguetes para 1.200 niños y niñas en la Región de Murcia

La crisis socioeconómica generada por la COVID-19 ha agravado aún más la situación de las familias a las que atiende Cruz Roja

Cruz Roja Juventud necesita juguetes para 1.200 niños y niñas de familias vulnerables en la Región de Murcia. Este es uno de los objetivos de la Campaña de Juguetes 'Sus derechos en juego', que pretende dotar a las familias en dificultad social con niños y niñas a su cargo, de juegos y juguetes, enmarcado en un sistema de trabajo real con estas personas para que se cumplan los objetivos de transmisión de valores y juego saludable.

La pandemia generada por la COVID-19 no ha hecho sino agravar la situación de las familias vulnerables a las que ya atendía Cruz Roja en este ámbito, además de incrementarse notablemente el número de receptores de esta ayuda, una ayuda que ya se está distribuyendo desde la declaración del Estado de Alarma en España, según apunta María del Mar Román Moreno, coordinadora de Cruz Roja Juventud en la Región de Murcia.

"Como pudimos observar durante el estado de alarma una de las demandas para los niños, niñas y jóvenes que atendemos eran los recursos lúdicos por lo que hasta el 30 de junio hicimos entrega de 550 juguetes nuevos, no bélicos, y no sexistas, además, de la guía 'Imagina con CRUZ ROJA' para poder educar a los padres, madres y tutores legales en el juego", ha destacado.

"Son muchos los juguetes que hemos logrado entregar, concretamente destinados a 458 niños y niñas que atendemos en nuestros programas y proyectos, pero en realidad Cruz Roja atiende a más de 3.000 menores en la Región de Murcia, por lo que quisiéramos disponer de ayuda para poder conseguir, al menos, duplicar esa cifra este año, que está siendo tan convulso para todos y todas", recalca la coordinadora.

La Campaña 'Sus derechos en juego' va mucho más allá del reparto de juguetes. "El principal fin de esta acción es promover el uso de juegos y juguetes como herramienta educativa y de transmisión de valores en el contexto escolar y familiar", apunta la coordinadora de Cruz Roja Juventud.

La campaña se enmarca dentro del proyecto 'El Juguete Educativo' que desarrolla su acción durante todo el año, y que tienen como objetivo asegurar el derecho al juego de niños y niñas entre 0 y 18 años, así como sensibilizar sobre la importancia del juego y el juguete, y su incidencia en el desarrollo evolutivo.

"Desde Cruz Roja Juventud entendemos el juego como una vía de difusión de cualquier propuesta educativa y pedagógica. Invertimos todos nuestros esfuerzos para que, en la época más significativa del año, ningún niño o niña se quede sin recibir un juego o juguete", recalca María del Mar Román.

Para ello, los equipos voluntarios de Cruz Roja Juventud han desarrollado un total de 21 talleres informativos y de sensibilización para 2.458 personas, tanto menores como personas adultas con niños y niñas a su cargo, desde el pasado julio de 2019, pese a la llegada de la pandemia y todo lo que ha conllevado.

¿QUÉ TIPO DE JUGUETES?

Los juguetes deben ser nuevos por equidad y no discriminación, para que todos los niños y niñas tengan un juguete nuevo. De acuerdo con el principio de Imparcialidad, nos resulta imposible tener que discriminar a algunas personas dándoles juguetes de segunda mano, no creemos que haya infancia de primera e infancia de segunda categoría. Además, no podemos garantizar que un juguete sea 100% seguro una vez se ha sacado de su envoltorio original.

Además, deben ser no bélicos y no sexistas y preferiblemente educativos para favorecer actitudes de respeto y cooperación. Los juguetes son elementos transmisores de valores sociales. A través del juego los niños y niñas adquieren conocimientos y comportamientos. Si fomentamos que la infancia utilice juguetes educativos estaremos favoreciendo valores como la tolerancia, diversidad, respeto, igualdad*

También deben ser medioambientalmente sostenibles: fabricados a partir de materiales con menor impacto medioambiental.

Se puede colaborar con la campaña realizando donaciones en la web de Cruz Roja, a través del teléfono '900-104971' y mediante el envío de SMS con la palabra JUGUETE al '38088' (3 euros), que se destinarán íntegramente a la compra de juguetes para niños y niñas de familias en dificultad social.

