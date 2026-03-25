CSIC adjudica por 83.000 euros un contador de partículas para estudios de bivalvos y conservación de la nacra en el COMU

Archivo - Nacra en las praderas de posidonia en el Mediterráneo - CSIC-IEO - Archivo

MURCIA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, a través del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ha formalizado el contrato de adquisición e instalación de un contador de partículas para el Centro Oceanográfico de Murcia (COMU), con sede en San Pedro del Pinatar, para realizar estudios sobre la alimentación de bivalvos y el control de cultivos de microalgas.

En concreto, el objetivo de este suministro consiste en la puesta en marcha de un equipo basado en el principio Coulter para analizar el comportamiento alimentario de los bivalvos, lo que permite cuantificar las tasas de aclaramiento y supervisar los cultivos de microalgas.

Esta tecnología contribuirá al conocimiento y protección de la especie en peligro de extinción 'Pinna nobilis', conocida como nacra, mediante la optimización de su mantenimiento en cautividad y el fomento de su reproducción para evitar su desaparición.

Según el anuncio recogido este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el proyecto cuenta con financiación de la Unión Europea a través de los fondos NextGenerationEU y la adquisición del contador ha recaído en una empresa con sede social en la localidad de Sant Cugat del Vallès, en la provincia de Barcelona, tras un procedimiento abierto simplificado.

El valor de la oferta seleccionada alcanza los 83.000 euros, importe que representa la única propuesta recibida por vía electrónica y remitida por una pequeña o mediana empresa.

La resolución de adjudicación contempla criterios de valoración basados en la oferta económica con un 80%, el plazo de garantía con un 10%, la calidad del equipamiento con un 7,5% y la inclusión de accesorios o elementos suplementarios con un 2,5%.