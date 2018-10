Cultura celebra los 25 años de trayectoria del cineasta Chumilla-Carbajosa con un ciclo y un concierto

Publicado 24/09/2018 13:19:34 CET

'La mirada indomable' es el título bajo el que se proyectarán los ocho largometrajes rodados por el cartagenero

MURCIA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Turismo y Cultura dedica este otoño al cineasta Juan Manuel Chumilla-Carbajosa (Cartagena, 1961) un ciclo en la Filmoteca de la Región en el que se proyectarán sus largometrajes y que se complementará con un concierto de la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia que tendrá lugar mañana en el Auditorio Víctor Villegas de Murcia.

La consejera Miriam Guardiola, acompañada por Chumilla-Carbajosa y por el concertino y director del concierto, Darling Dyle, ha presentado este lunes las actividades organizadas con motivo del 25 aniversario del estreno de la ópera prima del director y recordó "el interés del Gobierno regional por apoyar el talento murciano y dar visibilidad al trabajo que realizan nuestros creadores* artistas, bailarines, músicos y también actores y cineastas, ya que el mundo audiovisual es cada vez más importante dentro de las industrias culturales y creativas en la Región".

'La mirada indomable' es el título del ciclo integrado por las ocho películas rodadas por Chumilla-Carbajosa. Esta actividad, añadió Guardiola, "repasará y acercará a diferentes públicos la obra de uno de los cineastas más personales y auténticos que ha dado la Región, descubriendo, sobre todo a los más jóvenes, su mirada inconformista y siempre inquieta".

El ciclo comenzará esta semana, los días 27 y 29 de septiembre, con la película 'Amores que matan' (1996), una comedia negra protagonizada por Carmen Maura y Juanjo Puigcorbé. 'Zapping' (1996), con Alberto San Juan, Paz Vega y Natalia Dicenta, se proyectará 6 y 7 de octubre, y 'Desnudos, desnudos' (2003), los días 12 y 14 del mismo mes, según informaron fuentes del Gobierno regional en un comunicado.

Las proyecciones previstas para octubre finalizarán con dos producciones de Elías Querejeta: 'Buscarse la vida' (2006), el día 20, y con 'El agua de la vida' (2009), los días 27 y 28. 'The unmaking of' (2010) está programada 2 y 3 de noviembre, y el ciclo finalizará con la primera película de Chumilla-Carbajosa, 'El infierno prometido' (1992), con Ginés García-Millán, Cristina Marcos y Rafael Álvarez 'El Brujo' (días 10 y 11) y con su último filme, 'Regreso al horizonte' (2017), también protagonizado por el lumbrerense García-Millán (17 y 18 noviembre).

Respecto a la programación de la Filmoteca, Guardiola destacó asimismo que "el ciclo 'Realizadores murcianos' se ha potenciado esta temporada, dando aún más presencia a los jóvenes cineastas de la Región y recordando la trayectoria de destacados profesionales como Chumilla-Carbajosa y también Joaquín Lisón y el compositor Francisco José Cuenca, cuyas bandas sonoras han sido premiadas en Estados Unidos".

EL CONCIERTO

Como 'aperitivo' al ciclo de la Filmoteca, se ha organizado este martes (20.30 horas) un concierto de bandas sonoras en el Auditorio regional. "Cine y música son dos disciplinas artísticas que van siempre de la mano, nuestra Sinfónica precisamente abría esta nueva temporada con un exitoso concierto de arias incluidas en conocidas películas y ahora vuelve a acercarse al séptimo arte a través de la obra de Chumilla-Carbajosa y las composiciones de dos músicos de la Región, Miguel Franco y Salvador Martínez", añadió la responsable de Cultura.

Bajo la dirección de su concertino, Darling Dyle, la Sinfónica de la Región pondrá sobre los atriles partituras creadas para cortos y largometrajes de Chumilla-Carbajosa por Miguel Franco: 'Magos como tú' (2005) y 'El infierno prometido' (1993-2003). Y por Salvador Martínez: 'El agua de la vida' (2008), 'Regreso al horizonte' (2017), 'El embrujo del Quijote' (2018), película aún no estrenada, y 'The Making Off' (2010). El concierto es gratuito previa retirada de invitación en la taquilla del Auditorio o de la Filmoteca.

Chumilla-Carbajosa es cineasta, escritor y artista multidisciplinar. Desde muy joven compagina su labor como creador audiovisual con otros proyectos y actividades relacionadas con la literatura, la música, el teatro, las artes plásticas o el diseño. Titulado por el Centro Sperimentale di Cinematografía (CSC) de Roma, fue elegido mejor realizador joven europeo de las escuelas de cine por su cortometraje 'Berenice' en el festival de Agrigento. A principios de los 90, tras formar parte del proyecto '7 Huellas' del productor Elías Querejeta, crea Kinos Klan, su propia empresa de producción. De su mano han debutado en el cine actores como Ginés García-Millán, Paz Vega, EDUARDO Fernández o Antón Valén. Sus últimas películas se ubican en un equilibrio entre ficción y documental que da forma a su personal estilo.