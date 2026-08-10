Declarado un incendio forestal en Cerro Maestre, en Jumilla, que moviliza a varios medios terrestres y aéreos - '1-1-2' REGIÓN DE MURCIS

JUMILLA (MURCIA), 10 (EUROPA PRESS)

Efectivos del Plan Infomur trabajan desde las 17.05 horas de este lunes en la extinción de un incendio forestal declarado en la zona de Cerro Maestre, en el término municipal de Jumilla, según han informado fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias '1-1-2'.

En las labores de extinción participan dos brigadas forestales de defensa contra incendios, con un agente medioambiental al mando, procedentes de Jumilla y Yecla, apoyadas por un vehículo nodriza/autobomba con cisterna del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia.

El dispositivo cuenta también con varios medios aéreos. En concreto, se han movilizado los helicópteros MU010, MU020 y MU030 de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias, además de una aeronave de coordinación aérea (ACOVI), otra del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y un medio aéreo coordinado con la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

CORTE DE UNA LÍNEA DE MUY ALTA TENSIÓN

La proximidad de las llamas a una línea de muy alta tensión que discurre por la zona afectada ha obligado a solicitar el corte del suministro eléctrico de esta infraestructura para facilitar las labores de extinción y garantizar la seguridad de los medios que trabajan en el incendio.

El fuego permanece activo y los efectivos desplegados continúan trabajando para controlar las llamas.