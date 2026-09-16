Decretada la Fase de Preemergencia del Plan de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en la Región de Murcia

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MURCIA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional ha decretado la Fase de Preemergencia del Plan de Protección Civil antes el Riesgo de Inundaciones en la Región de Murcia (Plan Inunmur) este jueves.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado en toda la Región de Murcia aviso naranja por lluvias desde las 3.00 hasta las 12.00 horas cuando el aviso pasará a ser amarillo. En el Altiplano, Noroeste y Vega del Segura se espera una precipitación acumulada de 30 litros por hora, mientras que en Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas, Campo de Cartagena y Mazarrón la precipitación será de 50 litros por hora.

Desde las 3.00 horas y hasta las 20.00 se activará un aviso amarillo por tormentas, que pueden ir acompañadas de granizo.