Delegado de Gobierno condena el asesinato de la mujer a manos de su marido en El Algar (Cartagena)

MURCIA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Gobierno, Francisco Lucas, ha condenado el "cruel" asesinato de la mujer muerta este martes en la diputación cartagenera de El Algar, presuntamente a manos de su marido.

En su cuenta de X, Lucas ha confirmado que la Guardia Civil "investiga el asesinato de esta mujer por presunta violencia de género". En lo que va de año, recuerda, un total de "27 mujeres han sido asesinadas por este motivo". "No descansaremos hasta erradicar la violencia machista", ha señalado.

La Guardia Civil detuvo este martes a un individuo, de 66 años, por matar presuntamente con un cuchillo a su mujer, de 64 años, en la diputación cartagenera de El Algar, según han informado fuentes de la Benemérita. El cuerpo sin vida de la víctima se ha hallado esta mañana y presenta signos de violencia por arma blanca.

En relación con estos hechos ha sido detenido su marido como presunto autor de un delito de homicidio. Entre ambos no existían antecedentes por violencia de género.