Desarticulado en Alguazas (Murcia) un grupo criminal dedicado a atracar a recaudadores de salones de juego

Uno de los detenidos en el marco de la operación 'Agon' - GUARDIA CIVIL

La red contaba con informadores distribuidos por todo el casco urbano que alertaban de la presencia policial

ALGUAZAS (MURCIA), 15 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal asentada en el municipio de Alguazas (Murcia) dedicada al atraco violento de recaudadores de salones de juego en la Región de Murcia, en una actuación enmarcada en la operación 'Agon', que se ha saldado con la detención de seis personas.

A los arrestados se les atribuyen presuntos delitos de pertenencia a grupo criminal, robo con violencia e intimidación, sustracción de vehículos, extorsión, receptación y cultivo o elaboración de drogas.

En total se ha esclarecido una veintena de ilícitos penales cometidos en Las Torres de Cotillas, Ceutí, Lorquí, Archena, Mazarrón y la pedanía murciana de Sangonera la Verde, según ha informado la Benemérita.

Las investigaciones se iniciaron durante el periodo estival, tras detectarse un incremento de asaltos a cobradores de locales de apuestas. Los integrantes de la red realizaban seguimientos a las víctimas y aguardaban en las inmediaciones de los establecimientos para abordarlas al salir con el dinero recopilado, amenazándolas con armas de fuego.

Durante los cinco registros domiciliarios practicados en Alguazas, los agentes intervinieron dos pistolas de aire comprimido compatibles con las empleadas en los robos, munición de diversos calibres, herramientas para la sustracción de automóviles, cascos, prendas de vestir, sustancias estupefacientes destinadas al tráfico y cinco vehículos utilizados en las acciones delictivas, los cuales circulaban con matrículas alteradas para evitar su identificación.

Para dificultar la labor policial, el grupo disponía de una red de informantes distribuida por el casco urbano de Alguazas que avisaba de la presencia de patrullas, además de aplicar medidas de contravigilancia en sus desplazamientos.