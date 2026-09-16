Desarticulado en Alhama un grupo delictivo y esclarece una veintena de delitos contra el patrimonio - GUARDIA CIVIL

ALHAMA DE MURCIA (MURCIA), 16 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil de la Región de Murcia ha desarticulado en Alhama de Murcia un grupo delictivo integrado por cuatro personas al que atribuye presuntamente una veintena de delitos contra el patrimonio, principalmente robos con fuerza en viviendas y hurtos, en el marco de la operación 'Morci'.

Los detenidos están acusados presuntamente de los delitos de robo con fuerza en interior de vivienda, hurto, estafa mediante tarjeta bancaria y receptación, según ha informado la Guardia Civil.

La investigación comenzó el pasado mes de julio, después de que efectivos de Prevención de Seguridad Ciudadana detectaran un incremento de los delitos contra el patrimonio en el municipio, especialmente de robos con fuerza en viviendas, que habían generado "cierta alarma social" entre la población.

Los agentes realizaron inspecciones técnico-oculares y otras pesquisas para determinar la forma de actuación, identificar a los responsables y localizar el destino de los objetos sustraídos.

Las investigaciones permitieron identificar a dos conocidos delincuentes del municipio, ambos con antecedentes por hechos similares, a los que los agentes sitúan presuntamente al frente del grupo. Según la Guardia Civil, junto a otros colaboradores se encargaban de distintas fases de la actividad delictiva, desde la selección de los inmuebles hasta la posterior receptación o comercialización de los efectos sustraídos.

Una vez reunidos los indicios necesarios, los agentes registraron una vivienda situada en un inmueble céntrico de Alhama de Murcia, donde localizaron numerosos efectos y enseres procedentes de los robos, que ya han sido devueltos a sus propietarios.

Durante esta actuación fueron detenidos los dos principales sospechosos. Uno de ellos intentó eludir la acción policial y escapar por los tejados de inmuebles colindantes, aunque finalmente fue detenido. Además, fueron arrestados otros dos presuntos colaboradores.

El análisis de la información obtenida durante la investigación ha permitido esclarecer hasta el momento una veintena de hechos delictivos, principalmente robos con fuerza en el interior de viviendas y hurtos.

Además de los objetos recuperados durante el registro, los investigadores siguieron el rastro de otros efectos que habían sido vendidos en el mercado ilícito a terceras personas y lograron localizarlos y recuperarlos.

Entre los objetos recuperados figuran herramientas, motocultores, televisores y otros dispositivos electrónicos, que han sido entregados de nuevo a sus propietarios.

La operación continúa abierta y la Guardia Civil no descarta que los cuatro detenidos puedan estar relacionados con otros delitos cometidos en el municipio.