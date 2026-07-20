Desmantelado en Águilas un grupo dedicado al cultivo de marihuana con más de 2.300 plantas intervenidas - GUARDIA CIVIL DE MURCIA

ÁGUILAS (MURCIA), 20 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha desarticulado en Águilas un grupo delictivo presuntamente dedicado al cultivo de marihuana en plantaciones 'indoor', en una operación en la que han sido detenidas seis personas como presuntas autoras de los delitos de pertenencia a grupo criminal, cultivo y elaboración de drogas, usurpación de vivienda y defraudación de fluido eléctrico.

La operación, denominada 'Zafiya', se inició el pasado mes de mayo, cuando los agentes detectaron indicios sobre la posible existencia de varias plantaciones de marihuana en inmuebles del casco urbano de Águilas, según ha informado la Guardia Civil.

Las primeras pesquisas permitieron localizar tres viviendas y varios garajes en los que se constató la existencia de conexiones ilegales a la red eléctrica. Tras establecer dispositivos de vigilancia para identificar a los implicados y recabar pruebas, la Guardia Civil dividió la explotación de la operación en dos fases.

En la primera de ellas, los agentes registraron una vivienda y un garaje, donde localizaron dos plantaciones con alrededor de 800 plantas de marihuana listas para su recolección.

En el mismo operativo también desmantelaron un punto de venta de MDMA y de tabaco de contrabando, en el que intervinieron unas 5.000 cajetillas sin precintas fiscales.

La segunda fase de la operación se desarrolló con cuatro registros simultáneos en dos viviendas y dos almacenes, donde fueron desmanteladas otras dos plantaciones de marihuana que albergaban alrededor de 1.500 plantas en distintas fases de crecimiento.

En total, la Guardia Civil ha intervenido más de 2.300 plantas de marihuana procedentes de cuatro cultivos 'indoor', además de toda la infraestructura utilizada para su producción, entre ella sistemas de iluminación, calefacción, riego y ventilación, así como las 5.000 cajetillas de tabaco de contrabando.

La operación continúa abierta, por lo que no se descartan nuevas actuaciones relacionadas con los hechos investigados.