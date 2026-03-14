Desmantelado en Águilas (Murcia) un grupo criminal que suministraba gasolina a pateras taxi y narco lanchas

La Guardia Civil de la Región de Murcia ha desarticulado en Águilas un grupo delictivo dedicado al denominado 'petaqueo' - GUARDIA CIVIL

Los investigadores han intervenido 3.000 litros de gasolina, varios vehículos, teléfonos móviles y efectivo MURCIA 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de la Región de Murcia ha desarticulado en Águilas un grupo delictivo dedicado al denominado 'petaqueo', una práctica vinculada al suministro clandestino de combustible a embarcaciones utilizadas para el transporte irregular de personas, como pateras taxi, y narco lanchas.

Los investigadores de la Benemérita han detenido a los cuatro integrantes del grupo delictivo, como presuntos autores de los delitos de pertenencia a grupo criminal, favorecimiento de la inmigración irregular, transporte y almacenamiento de sustancias explosivas y hurto de vehículo; y se han incautado de 3.000 litros de gasolina, tres vehículos, varios teléfonos móviles y dinero en efectivo.

Las actuaciones se iniciaron el pasado mes de febrero, cuando la Guardia Civil sorprendieron a varios jóvenes en las inmediaciones de la playa de El Saladar, término municipal de Águilas. Los implicados emprendieron la huida al detectar la presencia policial mientras, presuntamente, trataban de abastecer de combustible a una embarcación próxima a la costa.

Los guardias civiles localizaron en la playa dos turismos y un camión, que constaba como sustraído, en cuyo interior se almacenaban 3.000 litros de gasolina distribuidos en centenares de garrafas o 'petacas' preparadas para su transporte y suministro rápido.

Los primeros pasos de la operación permitieron constatar a los investigadores que se encontraban tras una red organizada dedicada a proporcionar apoyo logístico a embarcaciones tipo pateras taxi y narco lanchas procedentes del norte de África, para facilitarles combustible tanto por vía terrestre como por vía marítima, con el objetivo de garantizar sus trayectos.

Una vez obtenidos todos los indicios necesarios e identificados los cuatro jóvenes sorprendidos en el litoral aguileño, la Guardia Civil ha establecido un dispositivo de búsqueda sobre estos, que ha culminado con su localización y detención como presuntos autores de los delitos de pertenencia a grupo criminal, favorecimiento de la inmigración irregular, transporte y almacenamiento de sustancias explosivas y hurto de vehículo.

'PETAQUEO'

El llamado 'petaqueo' es una práctica que forma parte del aparato logístico de las redes de tráfico de personas y de narcotráfico. La función de los 'petaqueros' es suministrar carburante, generalmente gasolina, a embarcaciones utilizadas para el tráfico de drogas o de personas, como narco lanchas y pateras taxi.

Los grupos criminales que se dedican 'petaqueo' inician la actividad delictiva con la adquisición de grandes cantidades de carburante, que es almacenado en garrafas de gran volumen, denominadas petacas. Posteriormente, el carburante se pone a disposición de las redes de narcotráfico o de tráfico de personas tanto en línea de costa como en el mar a millas de la orilla, a través de embarcaciones a modo de gasolineras flotantes.