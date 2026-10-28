Desmantelado un grupo delictivo por varios robos en comercios de Caravaca de la Cruz (Murcia)

Uno de los autores entra en un establecimiento para cometer un robo - GUARDIA CIVIL

CARAVACA DE LA CRUZ (MURCIA), 28 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha desarrollado la operación 'Lavanderas', una investigación iniciada para esclarecer varios delitos de robo con fuerza en comercios de Caravaca de la Cruz que ha culminado con la desarticulación de un grupo delictivo asentado en Murcia.

Durante la operación, los agentes han detenido al cabecilla del grupo y han investigado a otros dos integrantes del mismo, todos como presuntos autores de delito contra el patrimonio por robo con fuerza en comercios cometidos por un sofisticado método tecnológico, según ha informado la Benemérita.

Las actuaciones se iniciaron hace unos meses, cuando efectivos de Prevención de Seguridad Ciudadana del Instituto Armado abrieron la operación para investigar dos casos de robo en un establecimiento público de Caravaca de la Cruz.

Se trataba de dos hechos delictivos espaciados en el tiempo, pero cometidos en el mismo comercio y con idéntico 'modus operandi', con el fin de apoderarse del efectivo que contenía la máquina de cambio del establecimiento.

Las inspecciones técnico-oculares, así como otras pesquisas, permitieron a los guardias civiles constatar que se encontraban tras la pista de un grupo delictivo que se valía de un dispositivo electromagnético para apoderarse de todo el efectivo que contenían las máquinas dispensadoras de cambio de comercios como lavaderos de vehículos y lavanderías, entre otros.

En concreto, los autores utilizaban un dispositivo electromagnético contra la máquina para vaciarla. Para ello, introducían un cable con forma de espiral conectado al dispositivo por la ranura de introducción de billetes de la caja de cambio.

Con la máquina conectada al dispositivo le transmitían un impulso electromagnético que desprogramaba la misma y originaba que esta expulsara automáticamente todo el efectivo que contenía en su interior.

Fruto de las pesquisas practicadas, los guardias civiles identificaron a los tres integrantes del grupo delictivo y lo ubicaron en la capital de la Región, desde donde se desplazaban hasta Caravaca de la Cruz para cometer los robos y regresaban hasta sus domicilios en Murcia con gran cantidad de efectivo.

Los investigadores establecieron un dispositivo de búsqueda sobre los sospechosos, que ha culminado con su localización y detención o investigación como presuntos autores de delito de robo con fuerza en comercios.

La Guardia Civil ha contado con la colaboración ciudadana y de la Policía Local de Caravaca de la Cruz, que ha motivado el esclarecimiento de los hechos delictivos investigados.

El análisis de la información obtenida durante la investigación ha permitido esclarecer, hasta el momento, dos delitos de robo con fuerza cometidos en Caravaca de la Cruz, aunque la investigación continúa abierta ya que el grupo se podría encontrar tras la autoría de más hechos delictivos.