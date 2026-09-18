1118121.1.260.149.20260918111126 Archivo - Vehículo de la Policía Nacional en la sede de la Jefatura Superior en Murcia - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MURCIA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Estupefacientes de la Jefatura Superior de la Policía Nacional ha desmantelado un narcopiso en la avenida Primero de Mayo de la pedanía murciana de El Palmar y ha detenido a su presunto responsable, según ha informado el Cuerpo.

La investigación sobre este inmueble, que era utilizado para la distribución al menudeo de cocaína, lo que incluía un trasiego constante de consumidores durante todo el día, se inició el pasado abril.

En el registro de la vivienda, los agentes arrestaron al individuo e intervinieron cocaína en dosis preparadas para su venta, así como otras sustancias destinadas a su corte y manipulación.

Además, localizaron anotaciones con los registros de compras y ventas de las sustancias, balanzas de precisión y dinero en efectivo.

La vivienda contaba con una puerta acorazada y disponía de medidas de seguridad como un circuito de cámaras de vigilancia que controlaba en todo momento la entrada y salida de personas y la presencia de las Fuerzas y Suerpos de Seguridad, lo que dificultó la investigación.