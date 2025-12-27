Desmantelan un grupo delictivo asentado en Alicante que robó material industrial en una finca de Cartagena

En la chatarrería había varias personas colaboradoras de los primeros, que, presuntamente, falsificaban y ponían la entrega del material sustraído a otras personas - GUARDIA CIVIL

MURCIA 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de la Región de Murcia, en el marco del 'Plan contra las sustracciones en explotaciones agrícolas y ganaderas', ha desarrollado una investigación para esclarecer unos hurtos de material industrial en una finca de Cartagena, que se ha saldado con la desarticulación de un grupo delictivo asentado en Alicante e integrando por siete personas, que han sido detenidas como presuntas autoras de los delitos de hurto, usurpación de estado civil, falsificación de documentos y receptación.

Durante la investigación, los guardias civiles del Equipo ROCA (contra robos en el campo) han esclarecido una decena de delitos y han recuperado cinco aireadores de frío industrial, sustraídos en una empresa agrícola de Cartagena, valorados en más de 40.000 euros.

Las actuaciones se iniciaron el pasado mes de octubre, cuando efectivos del Equipo ROCA de la Benemérita abrieron la operación para esclarecer la sustracción de gran cantidad de maquinaria de climatización en una mercantil del sector primario, ubicada en los extrarradios del municipio cartagenero.

Los guardias civiles verificaron los hechos delictivos denunciados y dieron los primeros pasos de la operación en la empresa afectada y su entorno, donde se practicaron exhaustivas inspecciones técnico-oculares y otras pesquisas con el objetivo de recabar todos los indicios posibles.

El análisis de la información obtenida inicialmente llevó a los investigadores de la Benemérita hasta la ciudad de Alicante, donde estaba asentado un grupo delictivo que, al parecer, se dedicaba a la sustracción de maquinaria y materiales metálicos.

Poco después, los guardias civiles identificaron a un nutrido grupo de personas que se encontraban, presuntamente, tras la comisión de varios delitos contra el patrimonio, entre ellos los relacionados con la empresa agrícola cartagenera.

En este caso, los investigadores identificaron a un total de siete personas. La mayoría de ellos se trasladaban desde Alicante para planificar y materializar las sustracciones del material metálico que, posteriormente, era entregado en un centro de gestión de residuos metálicos en connivencia con los primeros.

En la chatarrería había varias personas colaboradoras de los primeros, que, presuntamente, falsificaban y ponían la entrega del material sustraído a otras personas, para evitar que se vinculara las sustracciones al grupo delictivo.

Con toda la información elaborada, los guardias civiles del Equipo ROCA efectuaron la entrada y el registro de un inmueble en Alicante, en el que se han recuperado cinco aireadores de frío industrial, sustraídos en una empresa agrícola de Cartagena.

La operación ha finalizado con la detención de los siete integrantes del grupo delictivo como presuntos autores de los delitos de hurto, usurpación de estado civil, falsificación de documentos y receptación. La Guardia Civil continúa con la operación abierta.

Además de los hurtos en la empresa cartagenera y los delitos detectados en la chatarrería alicantina, los efectivos del Equipo ROCA han detectado otros hechos delictivos cometidos también por los ahora detenidos. Hasta el momento, se ha esclarecido una decena de delitos, aunque no se descarta que esta cifra pueda aumentar.