Desmantelan un invernadero con medio millar de plantas de marihuana en una vivienda usurpada en Abanilla

Invernadero intensivo de marihuana instalado en una vivienda usurpada - GUARDIA CIVIL

ABANILLA (MURCIA), 12 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha desmantelado un invernadero con medio millar de plantas de marihuana instalado en una vivienda usurpada del municipio de Abanilla (Murcia), según ha informado la Benemérita.

La operación 'Abanoska' se ha saldado con la detención de dos personas como presuntos autores de los delitos cultivo o elaboración de drogas, defraudación de fluido eléctrico y amenazas.

Además de las plantas, durante el registro han sido incautadas junto los dispositivos de iluminación, calefacción, riego y ventilación que componían el invernadero.

Las actuaciones se iniciaron el pasado abril, cuando efectivos de Prevención de Seguridad Ciudadana del Instituto Armado abrieron la operación para verificar una serie de indicios sobre la producción ilícita de marihuana en el municipio de Abanilla.

En los primeros pasos de la operación, los guardias civiles ubicaron una vivienda en la zona rural del municipio y constataron que su propietario había sufrido una serie de amenazas por parte de un grupo de personas que le habían usurpado la vivienda y que, al parecer, la estaban utilizando para el cultivo de marihuana.

La Guardia Civil, que ha contado con la colaboración de la Policía Local, estableció un amplio dispositivo de vigilancia que permitió fijar la principal línea de investigación sobre dos personas, residentes en la vecina provincia de Alicante, que se habían desplazado hasta Abanilla para llevar a cabo, de forma discreta, el cultivo intensivo de marihuana y, posteriormente, tras su tratamiento y manipulación, la venta a otras redes de tráfico de drogas en Alicante.

Una vez obtenidos todos los indicios necesarios, los investigadores han llevado a cabo la fase de explotación de la operación, en la que se ha practicado la entrada y el registro de la vivienda usurpada, en la que se ha desmantelado el invernadero tipo 'indoor' con capacidad para cultivar de forma masiva más de un millar de plantas al año.

Los investigadores constataron que la instalación destinada al cultivo de cannabis tenía una conexión ilícita a la red eléctrica para dotar de energía la compleja instalación.