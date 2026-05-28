Destapan un entramado dedicado al empadronamiento irregular de extranjeros en Archena

Sello del Ayuntamiento de Archena localizado en la vivienda del funcionario detenido - GUARDIA CIVIL

Ha sido detenido un funcionario por expedir documentos oficiales con datos falsos o modificados, con un supuesto interés económico

ARCHENA (MURCIA), 28 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha desarrollado en Archena la operación 'Falsitatis', que ha permitido esclarecer un entramado delictivo dedicado a la expedición fraudulenta de certificados de empadronamiento a ciudadanos extranjeros.

La investigación se inició en 2024, cuando el Ayuntamiento puso en conocimiento del Instituto Armado unas supuestas anomalías detectadas en el padrón municipal.

Al parecer, desde otras comunidades autónomas habían avisado de la presentación de certificados expedidos por el Consistorio sospechosos de falsedad, según ha informado la Benemérita.

Especialistas en Policía Judicial se hicieron cargo de la investigación y recabaron información de la base de datos del padrón municipal, lo que permitió descubrir anomalías como referencias erróneas de viviendas o en un excesivo número de personas empadronadas en un mismo domicilio, entre otras.

El resultado de la investigación fue puesto en conocimiento de la autoridad judicial, lo que permitió la intervención de los medios informáticos utilizados para la expedición de los documentos oficiales.

El examen del contenido digital permitió detectar en torno a 600 certificaciones fraudulentas expedidas entre los años 2021 y 2024.

UN FUNCIONARIO MUNICIPAL, ARRESTADO

La investigación desarrollada puso el foco en un funcionario municipal dedicado a la gestión de este tipo de trámites. Este empleado se perfilaba como la persona que habría expedido los documentos oficiales con datos falsos, erróneos o modificados, con un supuesto interés económico.

Autorizada la entrada y registro en su domicilio, la Guardia Civil se incautó de una importante cantidad de documentos, como certificados y solicitudes, terminales de telefonía móvil e incluso un sello municipal.

La investigación continuó hasta identificar a un segundo actor. Se trata de la persona que ponía en contacto a los ciudadanos extranjeros con el funcionario, y quien, al parecer, se valía de su origen para contactar con compatriotas a los que ofrecía certificados de empadronamiento a 'medida'.

Según se desprende de la investigación, ambos llegaron a cobrar, por cada certificación fraudulenta, entre 50 y 600 euros, dependiendo del tipo de trámite.

La operación 'Falsitatis' ha concluido recientemente con la detención de ambos como presuntos autores de delito de falsedad documental.