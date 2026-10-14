Detenida en Lorca (Murcia) una mujer con más de 40 gramos de heroína ocultos en la ropa interior

1125158.1.260.149.20261014102405 Archivo - Droga intervenida a la mujer - POLICÍA NACIONAL - Archivo

LORCA (MURCIA), 14 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional ha detenido en Lorca (Murcia) a una mujer tras intervenirle más de 40 gramos de heroína de gran pureza que ocultaba en su ropa interior durante un control preventivo de seguridad ciudadana a vehículos, según ha informado el Cuerpo.

La intervención tuvo lugar cuando los efectivos policiales observaron un turismo con maniobras anómalas. Tras darle el alto, los agentes identificaron a sus tres ocupantes --dos varones y la mujer, que viajaba en el asiento del copiloto-- y comprobaron que todos contaban con antecedentes por delitos de tráfico de drogas.

Ante el comportamiento nervioso y las contradicciones manifestadas por los identificados, los policías realizaron un registro del automóvil y un cacheo de seguridad.

Durante la inspección, los agentes hallaron una bolsa de plástico escondida entre la indumentaria de la arrestada con una cantidad de heroína equivalente a unas 400 dosis en el mercado ilícito, con un valor estimado superior a los 7.000 euros, así como cocaína.