Detenidas 2 personas en Alhama por estafar cerca de 100.000 euros a un Ayuntamiento de Gipuzkoa y a una empresa murciana

La Guardia Civil de la Región de Murcia y la Ertzaintza han desarrollado la operación Marles-Andre, una investigación dirigida a esclarecer dos ciberestafas por un valor cercano a los 100.000 euros - GUARDIA CIVIL

Se les atribuye los delitos de estafa, acceso ilegal a sistemas informáticos, blanqueo de capitales, falsedad documental y de pertenencia a grupo criminal MURCIA 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de la Región de Murcia y la Ertzaintza han desarrollado la operación Marles-Andre, una investigación dirigida a esclarecer dos ciberestafas por un valor cercano a los 100.000 euros, que ha culminado con la detención de dos personas en Alhama de Murcia, como presuntas autoras de los delitos de estafa y acceso ilegal a sistemas informáticos, blanqueo de capitales, falsedad documental y de pertenencia a grupo criminal.

En 2024, el Grupo de Cibercriminalidad IKERNET del SICTG de la Ertzaintza se hizo cargo de la investigación de un presunto delito de estafa mediante manipulación informática sufrida por un Ayuntamiento de Gipuzkoa. Dicha estafa se realizó mediante la modalidad 'man in the middle'. Mediante esta metodología, los autores lograron hacerse con 41.382 euros de las arcas municipales.

Ese mismo año, especialistas en ciberdelincuencia de los equipos Arroba de la Guardia Civil de Murcia iniciaron una investigación para esclarecer una estafa de la misma naturaleza. En este caso, la víctima era un empresario de la localidad murciana de Fuente Álamo. La empresa transfirió más de 55.000 euros a cuentas bancarias controladas por los estafadores.

El desarrollo de esta investigación permitió bloquear judicialmente cerca de 41.000 euros, del total de dinero estafado a la mercantil, antes de que fueran transferido o empleado en la compra de criptomonedas En ambos casos se utilizó la modalidad delictiva conocida como 'man in the middle' que consiste en interceptar las comunicaciones entre empresas o instituciones y hacerse con facturas que están pendientes de pago para, llegado el momento, manipularlas modificando el número de cuenta consignado en las mismas para redirigir los fondos hacia cuentas bancarias bajo el control de los estafadores.

A través de los procedimientos de coordinación establecidos por el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) se constataron ciertas coincidencias entre las investigaciones desarrolladas por la Guardia Civil y la Ertzaintza, por lo que agentes de ambos cuerpos policiales unificaron sus líneas de trabajo, articulando una investigación conjunta orientada a la identificación y localización de los responsables.

Los investigadores han podido acreditar que este grupo criminal habría diseñado un complejo entramado financiero basado en la apertura de cuentas bancarias con identidades usurpadas, a través del cual hacían circular el dinero defraudado mediante movimientos continuos en cortos intervalos de tiempo, el uso de criptomonedas y apertura de cuentas en el extranjero, hasta que este se "descontamine" de su origen criminal, con el fin de dificultar al máximo la trazabilidad del rastro económico y ocultar el origen ilícito de los fondos.

La operación conjunta 'Marles-Andre' ha culminado con la práctica de cuatro registros domiciliarios en el municipio de Alhama de Murcia y con la detención de dos hombres como presuntos autores de los delitos de estafa, acceso ilegal a sistemas informáticos, blanqueo de capitales, falsedad documental y de pertenencia a grupo criminal.

Durante los registros se han intervenido efectos de especial relevancia entre los que se encuentran tarjetas en blanco con bandas magnéticas y chips -presuntamente destinadas a la clonación de medios de pago-, terminales de punto de venta TPV, teléfonos móviles de alta gama, así como más de 50 tarjetas SIM de diferentes operadoras telefónicas, presuntamente utilizadas bajo identidades de terceras personas y que habrían servido como herramienta clave para la apertura fraudulenta de cuentas bancarias, dotando a este grupo de una red de identidades usurpadas con las que operar en el sistema financiero.

También se ha intervenido dinero en efectivo y documentación perteneciente a terceras personas, lo que evidencia la alta capacidad operativa de este grupo criminal y la sofisticación de los métodos empleados. Los dos detenidos -de 22 y 26 años- junto a los efectos intervenidos y a las diligencias instruidas, han sido puestos a disposición de los juzgados de Tolosa y de Cartagena encargados de la instrucción.