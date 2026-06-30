Detenidas seis personas por asaltar armadas un narcopiso en Molina de Segura para dar un 'vuelco'

1100462.1.260.149.20260630101047 Armas recuperadas - POLICÍA NACIONAL MURCIA

MOLINA DE SEGURA (MURCIA), 30 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional ha detenido en Molina de Segura a seis personas, cinco hombres y una mujer, a los que imputa un delito de robo con violencia, al considerarlos los responsables del violento asalto en una vivienda de la localidad que estaría siendo utilizada como narcopiso para el tráfico de drogas.

Los hechos sucedieron el pasado mes de mayo en la calle Gustavo Adolfo Becquer de Molina de Segura, cuando la Sala CIMACC 091 de la Policía Nacional recibió una llamada a altas horas de la madrugada alertando de un violento altercado en una vivienda, según han informado desde la Policía Nacional.

Las unidades de seguridad ciudadana fueron informadas por uno de los implicados de que seis personas había llegado a la vivienda con pistolas, machetes y varias catanas, con la intención de ejecutar un 'vuelco' de las sustancias estupefacientes que pudieran encontrar en su interior.

Durante el asalto varias personas resultaron heridas por arma blanca e incluso recibieron disparos de balines de armas de aire comprimido que fueron utilizadas por los implicados, teniendo que ser trasladados a un centro sanitario de la ciudad de Murcia.

La investigación iniciada desde la Comisaría de Molina de Segura permitió la identificación de los autores, todos ellos conocidos delincuentes de la localidad, con antecedentes policiales por la comisión de todo tipo de delitos, e integrantes de un entramado criminal dedicado al tráfico de sustancias estupefacientes.

Apenas 24 horas después de los hechos, los agentes de la Policía Nacional procedieron a la detención de seis personas, imputándoles un delito de robo con violencia y siendo puestos a disposición judicial, pudiendo asimismo recuperar las armas blancas utilizadas y la pistola simulada con la que habrían ejecutado el intento de vuelco de droga.