Detenidas tres personas por agredir a un hombre para robarle en el centro de Cartagena

1122787.1.260.149.20261005102055 Archivo - Comisaría Policia Nacional de Cartagena - POLICÍA NACIONAL - Archivo

CARTAGENA (MURCIA), 5 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Nacional han detenido a tres personas y han investigado a una cuarta, por su presunta participación en un delito de robo con violencia y lesiones cometido de madrugada en una zona de ocio del centro de la ciudad de Cartagena.

Los hechos se produjeron cuando la víctima, un varón de 31 años, abandonó un conocido establecimiento de hostelería y fue seguido por varios individuos. En una calle con escasa iluminación, los agresores lo derribaron y, una vez en el suelo, comenzaron a golpearle, llegando a propinarle hasta seis patadas en la cabeza, según han informado desde la Policía Nacional.

Los autores huyeron corriendo después de hacerse con una bandolera que llevaba la víctima y que contenía un teléfono móvil, documentación y dinero. El perjudicado fue posteriormente auxiliado por un usuario de la vía.

La Policía Nacional reconstruyó los hechos a través de varias cámaras de videovigilancia y comprobaron que los autores habían seguido a la víctima desde el establecimiento de hostelería.

Los agentes identificaron a los cuatro implicados, que resultaron ser tres hermanos y un familiar de ellos. Una vez identificados, se procedió a la detención de los tres presuntos autores que participaron directamente en el robo violento, mientras que el cuarto implicado, que abandonó el lugar cuando comenzó la agresión, fue investigado en calidad de no detenido.

El menor de edad fue puesto en libertad a la espera de ser citado por la Fiscalía de Menores de Murcia. Los dos detenidos mayores de edad pasaron a disposición judicial, siendo puestos en libertad con cargos, a la espera de las correspondientes actuaciones judiciales.