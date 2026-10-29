Detenidas tres personas por tráfico de drogas en dos intervenciones policiales en Yecla - POLICÍA NACIONAL MURCIA

YECLA (MURCIA), 29 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional ha detenido a tres personas en Yecla por su presunta participación en delitos de tráfico de drogas en dos intervenciones desarrolladas en zonas de ocio de la localidad, en las que los agentes intervinieron cocaína, polen de hachís y 19 comprimidos de éxtasis.

En la primera actuación, los agentes establecieron un dispositivo de vigilancia en una zona de ocio nocturno y localizaron un vehículo ocupado por dos varones. Durante el registro, encontraron varios envoltorios de cocaína y polen de hachís, según ha informado la Policía Nacional.

Las indagaciones policiales apuntaron a que las sustancias estaban destinadas a la venta al menudeo y habían sido adquiridas en Jumilla para su posterior distribución en Yecla. Los dos ocupantes del vehículo fueron detenidos y puestos a disposición judicial.

La segunda intervención tuvo lugar durante el dispositivo policial establecido con motivo de la Feria de Yecla. En las inmediaciones del recinto ferial, los agentes interceptaron a un hombre que intentó entrar en un establecimiento para evitar la actuación policial.

En el registro corporal, los agentes le intervinieron 19 comprimidos de éxtasis y dinero en efectivo. El hombre fue detenido por un presunto delito de tráfico de drogas.

Ambas actuaciones se enmarcan en el Plan Nacional de respuesta policial al tráfico minorista y al consumo de drogas en zonas de ocio y diversión, dirigido a prevenir la venta de sustancias estupefacientes y su llegada a los consumidores.