Detenido en Águilas por agredir y robar a un hombre al grito de insultos homófobos

Imagen de la agresión tomada por la cámara de un establecimiento hostelero - GUARDIA CIVIL

La agresión se produjo frente a otras cinco personas que no intervinieron en ningún momento ÁGUILAS (MURCIA), 15 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido en Águilas a un joven como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación, vinculado a un supuesto delito de odio, tras agredir físicamente a un hombre al que profirió insultos homófobos para después sustraerle el dinero que llevaba encima, según ha informado el Instituto Armado.

Los hechos, investigados en el marco de la operación 'Poizon', ocurrieron hace unas semanas en el casco urbano del municipio cuando la víctima regresaba a su domicilio. Al cruzarse con un grupo de jóvenes y entablar conversación, uno de ellos reaccionó de forma agresiva y comenzó a propinarle empujones, puñetazos y patadas mientras le gritaba insultos homófobos.

La agresión y el acoso continuaron a lo largo de varios metros de la vía pública sin que las otras cinco personas que presenciaron la escena intervinieran en ningún momento. Tras lograr zafarse y huir, la víctima se encontró con un amigo que lo acompañó a un centro de salud, donde recibió asistencia sanitaria por lesiones leves en el rostro.

La Guardia Civil inició una investigación que, gracias a la colaboración ciudadana, permitió identificar, localizar y detener al presunto agresor, que ya ha sido puesto a disposición judicial.