Detenido en Albudeite un conocido delincuente por asaltar una gasolinera de Mula y amenazar a una empleada - GUARDIA CIVIL MURCIA

ALBUIDETE (MURCIA), 2 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido en Albudeite a un hombre como presunto autor de un robo con violencia e intimidación cometido en una estación de servicio de Mula, donde habría amenazado a la empleada con una pistola para apoderarse de la recaudación.

La investigación, desarrollada en el marco de la operación 'Sinexit', comenzó tras el asalto a una gasolinera situada en la autovía RM-15, en sentido Murcia y dentro del término municipal de Mula. Según las primeras pesquisas, el sospechoso llegó a pie al establecimiento y, una vez en el interior, abordó a la única empleada que se encontraba en ese momento en el local.

El individuo manifestó que llevaba una pistola y que dispararía si no obedecía, antes de hacerse con la recaudación. Los agentes recabaron las imágenes de las cámaras de seguridad de la estación de servicio, que permitieron obtener datos sobre la fisonomía y la vestimenta del sospechoso. Las pesquisas permitieron identificar al presunto autor, que habría actuado solo, según ha informado la Benemérita.

Se trata, según la Guardia Civil, de un hombre con antecedentes por delitos de la misma naturaleza que había salido recientemente de prisión tras cumplir condena por el asalto a otra estación de servicio de la zona.

Finalmente, los agentes localizaron y detuvieron al sospechoso en Albudeite como presunto autor de un delito de robo con violencia