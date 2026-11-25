1137141.1.260.149.20261125100711 Comisaría de Alcantarilla - POLICÍA NACIONAL

ALCANTARILLA (MURCIA), 25 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre con dos órdenes judiciales de búsqueda y detención a nivel nacional, una de las cuales establecía su ingreso en prisión, además de ser imputado por los delitos de atentado a agente de la autoridad y contra la seguridad vial, después de que se diera a la fuga a gran velocidad y de manera imprudente en un vehículo por las calles de Alcantarilla.

La Policía Nacional estableció un dispositivo de búsqueda en las inmediaciones de un inmueble de este municipio donde se creía que pudiera encontrarse un varón que se encontraba en posesión de dos reclamaciones judiciales en vigor, una de las cuales establecía su ingreso en prisión, han explicado desde el cuerpo policial.

Durante el operativo , el investigado abandonó la vivienda en un vehículo por el garaje, y al percatarse de la presencia de los agentes, ignoró las indicaciones para detenerse, y se dio a la fuga a gran velocidad, llegando a casi arrollar a un agente que tuvo que esquivarlo.

El vehículo circuló en todo momento a gran velocidad, introduciéndose en dirección prohibida por varias calles, y poniendo en grave riesgo al resto de usuarios.

Finalmente, pudo ser interceptado después de que impactara con uno de los vehículos estacionados. Como se negaba a bajar del vehículo, los agentes tuvieron que fracturar la ventanilla para llegar a él, ofreciendo una gran resistencia durante la detención y provocando que varios agentes resultaran lesionados.

El detenido fue imputado por los delitos de atentado a agente de la autoridad y contra la seguridad vial, estableciéndose su ingreso en prisión una vez puesto a disposición de la autoridad judicial competente.