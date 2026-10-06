Detenido en Alcantarilla (Murcia) por sustraer un televisor de una vivienda a la que accedió por la terraza

1123171.1.260.149.20261006102044 Archivo - Sucesos.- Detenidos dos hombres tras intentar robar en una vivienda de Alcantarilla (Murcia) - POLICÍA NACIONAL - Archivo

ALCANTARILLA (MURCIA), 6 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Alcantarilla (Murcia) a un varón como presunto autor de un delito de robo con fuerza, tras acceder al interior de un inmueble a través de la terraza para sustraer un televisor.

Los hechos se produjeron cuando el arrestado aprovechó la ausencia de los moradores para escalar por el exterior del edificio hasta alcanzar la terraza. Una vez en el interior, el individuo se apoderó del aparato de televisión y abandonó el lugar por la misma vía de acceso.

La víctima presentó la correspondiente denuncia en la Comisaría de Alcantarilla al regresar a su domicilio y constatar la sustracción, según ha informado el Cuerpo.

Las inspecciones oculares realizadas por los investigadores y el análisis de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad permitieron identificar al sospechoso, un hombre con antecedentes por delitos contra el patrimonio que ya acumulaba dos arrestos en el pasado mes de agosto.

Tras desplegar un dispositivo de búsqueda, los efectivos policiales han detenido al individuo, que ha quedado a disposición de la autoridad judicial competente como presunto responsable de un delito de robo con fuerza.