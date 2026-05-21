Detenido en Cartagena por disparar con una escopeta de balines hacia un parque donde jugaban niños

1089063.1.260.149.20260521101040 Armas intervenidas en el domicilio del detenido como presunto autor de los delitos de lesiones en grado de tentativa y desórdenes públicos, tras ser acusado de efectuar varios disparos con una escopeta de balines desde su ventana hacia un parque - POLICÍA NACIONAL

En su domicilio localizaron diez armas largas de aire comprimido, dos de ellas con mira telescópica; once cortas y tres catanas

CARTAGENA (MURCIA), 21 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional ha detenido en Cartagena a un hombre como presunto autor de los delitos de lesiones en grado de tentativa y desórdenes públicos, tras ser acusado de efectuar varios disparos con una escopeta de balines desde su ventana hacia un parque donde se encontraban jugando varios niños.

Los hechos se produjeron en la tarde del pasado 22 de abril en la ciudad portuaria, cuando el Teléfono Único de Emergencias '1-1-2' recibió sucesivas llamadas de alerta.

Según ha informado el Cuerpo, la gravedad de los disparos obligó a todas las personas que se encontraban en el recinto a refugiarse de urgencia para evitar ser alcanzadas por los proyectiles.

Al lugar se desplazaron patrullas de la Policía Nacional y de la Policía Local, cuyos agentes se entrevistaron con las víctimas y varios testigos, quienes ratificaron que los disparos procedían de la ventana de un edificio colindante y entregaron a los efectivos varios balines de acero recogidos del suelo.

La investigación posterior y las pesquisas policiales permitieron la plena identificación del sospechoso, que fue detenido tras establecer un dispositivo de vigilancia en las inmediaciones de su vivienda.

En el registro domiciliario, las fuerzas de seguridad intervinieron un total de diez armas largas de aire comprimido --dos de ellas equipadas con mira telescópica--, once armas cortas de la misma naturaleza y tres catanas.

INVESTIGADO TAMBIÉN POR PRESUNTO ACOSO

De forma paralela a estos hechos, la Policía Nacional mantenía abierta otra investigación contra el detenido por un asunto sin conexión con el tiroteo. El hombre había sido denunciado previamente por un presunto delito de acoso tras, supuestamente, realizar llamadas telefónicas injuriosas a otro varón de forma continuada durante meses.

El arrestado ya ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial competente para la adopción de las correspondientes medidas cautelares.