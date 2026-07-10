Detenido en Ceutí (Murcia) un prófugo por un tiroteo con un herido grave en Villajoyosa (Alicante)

1103159.1.260.149.20260710105140 Detención en Ceutí (Murcia) de un hombre de 65 años como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa y tenencia ilícita de armas - POLICÍA NACIONAL

SAN JAVIER (MURCIA), 10 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional y la Guardia Civil han detenido en la localidad murciana de Ceutí a un hombre de 65 años que se encontraba oculto tras presuntamente tirotear y herir de gravedad al conductor de un vehículo en Villajoyosa (Alicante) en marzo de 2025.

El arrestado, sobre el que pesaba una Orden Europea de Detención y Entrega por intento de homicidio y tenencia ilícita de armas, ha ingresado en prisión provisional tras intervenirle una pistola semiautomática amunicionada en el registro de su vivienda.

Los hechos que motivaron la investigación se produjeron el 12 de marzo de 2025, cuando tres hombres se desplazaron hasta un domicilio del municipio alicantino, presuntamente para reclamar una deuda.

Según informa la Policía Nacional, desde el inmueble se efectuaron varios disparos con armas de fuego contra el turismo en el que se encontraban los denunciantes. Los proyectiles atravesaron la carrocería del coche e impactaron en el conductor, quien sufrió heridas de bala en el abdomen y en un pie.

Las primeras indagaciones, desarrolladas por el Equipo Territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil de Villajoyosa, determinaron el empleo de al menos dos armas de fuego en el ataque --un arma corta y una escopeta o similar--.

Después de identificar a los presuntos autores materiales, que habían huido del lugar, se emitieron las correspondientes órdenes judiciales de búsqueda. Tras más de un año de gestiones, la Unidad de Droga y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía Nacional de Murcia localizó la vivienda donde se escondía el sospechoso.

Tras establecer dispositivos conjuntos de vigilancia y seguimiento, los agentes procedieron a la entrada y registro del domicilio en Ceutí el pasado 19 de junio, donde detuvieron al investigado.

En el inmueble intervinieron una pistola semiautomática con su cargador municionado y ocho cartuchos, un arma que ha sido remitida para su estudio balístico ante la sospecha de que pudiera estar relacionada con el suceso original.

El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado su ingreso en prisión provisional.